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Николаевская область хуже всех среди регионов Украины подготовлена к эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья Украины, сообщают НикВести.
Как известно, в Украине 240 учреждений были определены для госпитализации пациентов с COVID-19. Соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и согласованы руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения, рекомендованы НсЗУ совместно с Минздравом.
В Николаевском области такими госпитальными базами определены 4 медучреждения: Первомайская центральная районная больница, Городская больница №1 в Николаеве, роддом №1 в Николаеве и Николаевская областная инфекционная больница.
Отметим, что в Одесской области таких медучреждений 7, а в Херсонской - 10, Кировоградской - 5, Днепропетровской - 12, Винницкой - 10.
В сравнении с другими регионами, по данным НСЗУ, в Николаевской области меньше всего мест для изоляции, меньше всего койко-мест - 998 (что логично, ведь всего 4 больницы), и меньше всего аппаратов искусственной вентиляции легких - 15. В Винницкой области аппаратов ИВЛ 86, в Одесской 48, в Херсонской - 72, Днепропетровской - 154, Кировоградской - 58.
Меньше всего в Николаевской области анастезиологов - 19. В Одесской области их 51, в Херсонской - 64, Винницкой 69, Днепропетровской - 106, Кировоградской - 51.
По количеству врачей инфекционистов, терапевтов и педиатров Николаевская область тоже худшая - всего их 39. В Одесской области - 111, в Херсонской - 159, в Винницкой - 129, Днепропетровской - 156, Кировоградской - 94.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения обнародовало список 240 медицинских учреждений, в которых будут размещать инфицированных коронавирусом украинцев.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
25 марта начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных на коронавирус, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.
Отметим, что в Николаевской области состоянием на 30 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. В Украине подтверждено 480 таких случаев.
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Николаевская область хуже всех среди регионов Украины подготовлена к эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья Украины, сообщают НикВести.
Как известно, в Украине 240 учреждений были определены для госпитализации пациентов с COVID-19. Соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и согласованы руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения, рекомендованы НсЗУ совместно с Минздравом.
В Николаевском области такими госпитальными базами определены 4 медучреждения: Первомайская центральная районная больница, Городская больница №1 в Николаеве, роддом №1 в Николаеве и Николаевская областная инфекционная больница.
Отметим, что в Одесской области таких медучреждений 7, а в Херсонской - 10, Кировоградской - 5, Днепропетровской - 12, Винницкой - 10.
В сравнении с другими регионами, по данным НСЗУ, в Николаевской области меньше всего мест для изоляции, меньше всего койко-мест - 998 (что логично, ведь всего 4 больницы), и меньше всего аппаратов искусственной вентиляции легких - 15. В Винницкой области аппаратов ИВЛ 86, в Одесской 48, в Херсонской - 72, Днепропетровской - 154, Кировоградской - 58.
Меньше всего в Николаевской области анастезиологов - 19. В Одесской области их 51, в Херсонской - 64, Винницкой 69, Днепропетровской - 106, Кировоградской - 51.
По количеству врачей инфекционистов, терапевтов и педиатров Николаевская область тоже худшая - всего их 39. В Одесской области - 111, в Херсонской - 159, в Винницкой - 129, Днепропетровской - 156, Кировоградской - 94.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения обнародовало список 240 медицинских учреждений, в которых будут размещать инфицированных коронавирусом украинцев.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
25 марта начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных на коронавирус, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.
Отметим, что в Николаевской области состоянием на 30 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. В Украине подтверждено 480 таких случаев.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль