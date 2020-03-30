Николаевская область хуже всех среди регионов Украины подготовлена к эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья Украины, сообщают НикВести.

Как известно, в Украине 240 учреждений были определены для госпитализации пациентов с COVID-19. Соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и согласованы руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения, рекомендованы НсЗУ совместно с Минздравом.

В Николаевском области такими госпитальными базами определены 4 медучреждения: Первомайская центральная районная больница, Городская больница №1 в Николаеве, роддом №1 в Николаеве и Николаевская областная инфекционная больница.

Отметим, что в Одесской области таких медучреждений 7, а в Херсонской - 10, Кировоградской - 5, Днепропетровской - 12, Винницкой - 10.

В сравнении с другими регионами, по данным НСЗУ, в Николаевской области меньше всего мест для изоляции, меньше всего койко-мест - 998 (что логично, ведь всего 4 больницы), и меньше всего аппаратов искусственной вентиляции легких - 15. В Винницкой области аппаратов ИВЛ 86, в Одесской 48, в Херсонской - 72, Днепропетровской - 154, Кировоградской - 58.

Меньше всего в Николаевской области анастезиологов - 19. В Одесской области их 51, в Херсонской - 64, Винницкой 69, Днепропетровской - 106, Кировоградской - 51.

По количеству врачей инфекционистов, терапевтов и педиатров Николаевская область тоже худшая - всего их 39. В Одесской области - 111, в Херсонской - 159, в Винницкой - 129, Днепропетровской - 156, Кировоградской - 94.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения обнародовало список 240 медицинских учреждений, в которых будут размещать инфицированных коронавирусом украинцев.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

25 марта начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных на коронавирус, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.

Отметим, что в Николаевской области состоянием на 30 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. В Украине подтверждено 480 таких случаев.