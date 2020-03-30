В Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 23 случая; Волинская область - 2 случая; Днепропетровская область - 8 случаев; Донецкая область - 6 случаев; Житомирская область - 5 случаев; Закарпатская область - 1 случай; Запорожская область - 11 случаев; Ивано-Франковская область - 41 случай; Кировоградская область - 4 случая; Киев - 102 случая; Киевская область - 49 случаев; Львовская область - 6 случаев; Луганская область - 2 случая; Одесская область - 8 случаев; Полтавская область - 1 случай; Ровненская область - 11 случаев; Сумская область - 9 случаев; Тернопольская область - 60 случаев; Харковская область - 1 случай; Херсонская область - 1 случай; Хмельницкая область - 2 случая; Черновецкая область - 75 случаев; Черкасская область - 50 случаев; Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.