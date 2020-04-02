В Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в своем Instagram, передают НикВести.

Как известно, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым властям на местах разрешается открыть продуктовые рынки во время карантина, однако строго придерживаясь определенных ограничений. В частности:

• открываться могут только рынки пищевых продуктов;

• на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

• расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;

• торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;

• для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

По словам Александра Сенкевича данное постановление имеет меньшую юридическую силу, чем постановление Кабинета Министров Украины, которым предусмотрено закрытие рынков на время карантина. При этом он добавил, что рынки пищевых продуктов в Николаеве могут открыть только после решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— На сегодняшний день постановление, по данными наших юристов, имеет меньшее значение, чем постановление Кабмина. Также, в условиях чрезвычайной ситуации, у нас действует решение областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и ее решение запрещает работу рынков. В любом случае полиция изучает юридическое основание этих решений. Вчера на селекторном совещании я задал президенту (Владимиру Зеленскому, - прим.) вопрос о работе рынков. Президент высказался по этому поводу — у нас же было решено что все рынки должны быть закрыты. Главный санитарный врач объяснил, что рынки могут работать при некоторых условиях. Сейчас мы пытаемся понять как это будет работать. В любом случае, в прямом эфире я смогу сказать вам, что рынки будут работать только в том случае, если областная комиссия снимет ограничения на работу рынков, - сказал Александр Сенкевич.

По мнению городского головы, в случае открытия рынков на территории города, люди будут пренебрегать правилами, установленными на время карантина из-за чего есть риск распространения коронавируса.

— Касательно моего личного мнения. В первую очередь я думаю, что рынки могли бы работать, если бы они придерживались правил: все кто посещает рынки — делает это в масках, все кто продают — делают это в масках, щитках, перчатках, защитных костюмам с соблюдением условий пребывания на рынке. Нужно, чтобы люди не скапливались в группы, а пребывали на расстоянии по 1,5 метра друг от друга. Но я знаю наших людей и вы знаете наших людей. Если открыть рынки, то уж завтра там будут очереди — будет забито все, люди будут передавать друг другу вирус и на этом фоне может стремительно расти заболеваемость, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаевская область остается единственным регионом в Украине, где состоянием на 22:00 1 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.