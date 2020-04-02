|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|27.9 грн
|EUR
|29.75 грн
|30.5 грн
В Вознесенске Николаевской области, во время введенного по всей территории Украины карантина, открыли городской рынок пищевых продуктов.
Об этом сообщил мэр Вознесенска Виталий Луков в своем видеообращении в Facebook.
По его словам, с 2 апреля в городе будет открыт городской продовольственный рынок. Однако, как отмечает городской голова, в случае несоблюдения установленных правил, рынок закроют.
— Информация, которая волнует жителей Вознесенска — это работа нашего рынка, работа его продуктовой части. Да, в соответсвии с разрешение главного санитарного врача Украины, с завтрашнего дня (2 апреля, - прим.) рынок Вознесенска попробует работать, но очень в жестких условиях. Я сейчас обращаюсь и к тем, кто будет предлагать свои услуги и к тем, кто придет к ним за товаром. Пожалуйста, придерживайтесь санитарных норм, потому что контроль будет жестким и мы в любое время можем приостановить работу рынка, если эти правила будут нарушаться. Конечно, мы должны выполнять законодательство Украины, но в первую очередь — это безопасность наших жителей, - сказал Виталий Луков.
Как известно, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым властям на местах разрешается открыть продуктовые рынки во время карантина, однако строго придерживаясь определенных ограничений. В частности:
• открываться могут только рынки пищевых продуктов;
• на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;
• расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;
• торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;
• для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.
Напомним, что в Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В Вознесенске Николаевской области, во время введенного по всей территории Украины карантина, открыли городской рынок пищевых продуктов.
Об этом сообщил мэр Вознесенска Виталий Луков в своем видеообращении в Facebook.
По его словам, с 2 апреля в городе будет открыт городской продовольственный рынок. Однако, как отмечает городской голова, в случае несоблюдения установленных правил, рынок закроют.
— Информация, которая волнует жителей Вознесенска — это работа нашего рынка, работа его продуктовой части. Да, в соответсвии с разрешение главного санитарного врача Украины, с завтрашнего дня (2 апреля, - прим.) рынок Вознесенска попробует работать, но очень в жестких условиях. Я сейчас обращаюсь и к тем, кто будет предлагать свои услуги и к тем, кто придет к ним за товаром. Пожалуйста, придерживайтесь санитарных норм, потому что контроль будет жестким и мы в любое время можем приостановить работу рынка, если эти правила будут нарушаться. Конечно, мы должны выполнять законодательство Украины, но в первую очередь — это безопасность наших жителей, - сказал Виталий Луков.
Как известно, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым властям на местах разрешается открыть продуктовые рынки во время карантина, однако строго придерживаясь определенных ограничений. В частности:
• открываться могут только рынки пищевых продуктов;
• на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;
• расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;
• торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;
• для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.
Напомним, что в Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки.