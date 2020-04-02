В Вознесенске Николаевской области, во время введенного по всей территории Украины карантина, открыли городской рынок пищевых продуктов.

Об этом сообщил мэр Вознесенска Виталий Луков в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, с 2 апреля в городе будет открыт городской продовольственный рынок. Однако, как отмечает городской голова, в случае несоблюдения установленных правил, рынок закроют.

— Информация, которая волнует жителей Вознесенска — это работа нашего рынка, работа его продуктовой части. Да, в соответсвии с разрешение главного санитарного врача Украины, с завтрашнего дня (2 апреля, - прим.) рынок Вознесенска попробует работать, но очень в жестких условиях. Я сейчас обращаюсь и к тем, кто будет предлагать свои услуги и к тем, кто придет к ним за товаром. Пожалуйста, придерживайтесь санитарных норм, потому что контроль будет жестким и мы в любое время можем приостановить работу рынка, если эти правила будут нарушаться. Конечно, мы должны выполнять законодательство Украины, но в первую очередь — это безопасность наших жителей, - сказал Виталий Луков.

Как известно, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым властям на местах разрешается открыть продуктовые рынки во время карантина, однако строго придерживаясь определенных ограничений. В частности:

• открываться могут только рынки пищевых продуктов;

• на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

• расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;

• торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;

• для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Напомним, что в Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки.