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На расчетном счету Николаевской областной инфекционной больницы числится всего три тысячи гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом рассказал депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор во время заседания бюджетной комиссии сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.
— Я прошу поддержки бюджетной комиссии, чтобы решить с помощью города проблему инфекционной больницы, которая на сегодняшний день является вопиющей. Область выделила порядка 390 тысяч гривен, а те 30, о которых говорят, в облаке — там кто-то снял свой голос, кто-то дал свой голос, одни туда еще не дошли. У меня есть официальный документ. По состоянию на вчерашний день остатки на расчетном счету областной инфекционки — 3 тысячи гривен. Скажите, пожалуйста, как можно на 3 тысячи гривен бороться с этой инфекцией? Как? И все молчат? Всем классно? Как на это можно смотреть?, - сказал Сергей Кантор.
Напомним, что главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.
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На расчетном счету Николаевской областной инфекционной больницы числится всего три тысячи гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом рассказал депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор во время заседания бюджетной комиссии сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.
— Я прошу поддержки бюджетной комиссии, чтобы решить с помощью города проблему инфекционной больницы, которая на сегодняшний день является вопиющей. Область выделила порядка 390 тысяч гривен, а те 30, о которых говорят, в облаке — там кто-то снял свой голос, кто-то дал свой голос, одни туда еще не дошли. У меня есть официальный документ. По состоянию на вчерашний день остатки на расчетном счету областной инфекционки — 3 тысячи гривен. Скажите, пожалуйста, как можно на 3 тысячи гривен бороться с этой инфекцией? Как? И все молчат? Всем классно? Как на это можно смотреть?, - сказал Сергей Кантор.
Напомним, что главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.