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Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев считает, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом он сказал во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.
В частности, депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко подняла на комиссии вопрос дезинфекции подъездов города. По ее мнению, обработку жилого фонда города нужно проводить ежедневно.
— В тех подъездах, где живут люди с подозрение, нужно делать регулярную дезинфекцию, по несколько раз в день, там, где живут здоровые люди, тоже желательно делать каждый день с целью профилактики и нераспространения. Собрала я все это в бюджет. Если делать дезинфекцию во всем многоквартирном фонде Николаева разово, по тому минимальному предложению, которое я подготовила за три дня, то это обойдется порядка 400 тысяч гривен. Если же за один раз делать полную обработку всех этажей всех многоквартирных домов, разово, то это 1 миллион 800 тысяч гривен, - сказала Наталья Горбенко.
Сергей Карцев поддержал инициативу Натальи Горбенко, отметив, что на сегодняшний день, в условиях эпидемии коронавируса, обработка жилого фонда города дезинфицирующими средствами — приоритетная задача Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета.
— В поддержку Натальи (Горбенко, - прим.). Дезинфекция нужа. Нужно усилить предложение — поставить эту задачу у Коренева (директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев, - прим.) в приоритете. Это сегодня приоритет Департамента, - сказал Сергей Карцев.
Напомним, что по заказу администрации Центрального района Николаева работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» проводят дезинфекцию 31 остановки общественного транспорта.
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Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев считает, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом он сказал во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.
В частности, депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко подняла на комиссии вопрос дезинфекции подъездов города. По ее мнению, обработку жилого фонда города нужно проводить ежедневно.
— В тех подъездах, где живут люди с подозрение, нужно делать регулярную дезинфекцию, по несколько раз в день, там, где живут здоровые люди, тоже желательно делать каждый день с целью профилактики и нераспространения. Собрала я все это в бюджет. Если делать дезинфекцию во всем многоквартирном фонде Николаева разово, по тому минимальному предложению, которое я подготовила за три дня, то это обойдется порядка 400 тысяч гривен. Если же за один раз делать полную обработку всех этажей всех многоквартирных домов, разово, то это 1 миллион 800 тысяч гривен, - сказала Наталья Горбенко.
Сергей Карцев поддержал инициативу Натальи Горбенко, отметив, что на сегодняшний день, в условиях эпидемии коронавируса, обработка жилого фонда города дезинфицирующими средствами — приоритетная задача Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета.
— В поддержку Натальи (Горбенко, - прим.). Дезинфекция нужа. Нужно усилить предложение — поставить эту задачу у Коренева (директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев, - прим.) в приоритете. Это сегодня приоритет Департамента, - сказал Сергей Карцев.
Напомним, что по заказу администрации Центрального района Николаева работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» проводят дезинфекцию 31 остановки общественного транспорта.