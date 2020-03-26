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В четверг, 26 марта, по заказу администрации Центрального района Николаева работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» проводят дезинфекцию 31 остановки общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района.
«Остановки по проспекту Центральному, по улице Потемкинской и улице Котельной и др, дезинфицируют спецпрепаратом — гипохлоритом натрия, который является полностью безопасным для окружающих. Указанный вид обработки остановочных комплексов предусматривает режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Напомним, спасатели показали, как проводили обработку дезраствором автобуса, на котором привезли жителей Николаева и области из Киева.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов облсовета не затягивать и как можно скорее распределить деньги государственной субвенции на борьбу с распространением коронавируса, иначе область может лишится этих средств.
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В четверг, 26 марта, по заказу администрации Центрального района Николаева работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» проводят дезинфекцию 31 остановки общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района.
«Остановки по проспекту Центральному, по улице Потемкинской и улице Котельной и др, дезинфицируют спецпрепаратом — гипохлоритом натрия, который является полностью безопасным для окружающих. Указанный вид обработки остановочных комплексов предусматривает режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Напомним, спасатели показали, как проводили обработку дезраствором автобуса, на котором привезли жителей Николаева и области из Киева.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов облсовета не затягивать и как можно скорее распределить деньги государственной субвенции на борьбу с распространением коронавируса, иначе область может лишится этих средств.