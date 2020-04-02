Управлению здравоохранения Николаевского городского совета на борьбу с коронавирусом выделят еще порядка 20,7 миллионов гривен.

Соответствующее решение приняли члены бюджетной комиссии в четверг, 2 апреля, пишет «Преступности.нет».

На комиссию пришла начальница горздрава Ирина Шамрай, которая просила перераспределить 27,5 миллионов гривен, выделенных 17 марта на заседании 56-й сессии, как резерв средств горбольницы №1.

Бюджетные деньги предлагалось распределить на:

— на покупку медоборудвания для создания 30 реанимационных мест - 10 миллионов 275 тысяч 600 гривен;

— для утилизации расходных материалов для патанатомического отделения горбольницы №1 необходимо купить медицинские изделия - 279 тысяч 500 гривен;

— для полного обеспечения средств индивидуальной защиты - 10 миллионов 583 тысячи 100 гривен;

— на покупку полуавтоматического вертикального автоклава - 174 тысячи гривен;

— допоборудование для работы нового анализатора iPonatik - 297,8 тысяч гривен;

— на переоборудование электрических сетей в горбольнице №3 для развертывания респираторного центра на 50 коек - 400 тысяч гривен;

— на переоборудование прачечной в горбольнице №3 для обеспечения обеззараживания и обработки материалов - 330 тысяч;

— горбольнице №3 на покупку газификатора кислорода - 2 миллиона 60 тысяч гривен;

— на покупку 100 функциональных кроватей с матрасами и подушками в горбольницу №1 и №3 - 1,1 миллион гривен;

— на покупку в горбольницы №1 и №3 800 комплектов белья 3,4 тысячи памперсов для взрослых и одноразовых простыней - 1,5 миллиона гривен;

— на покупку медикаментов, дезинфекторов, и средств индивидуальной защиты в роддом №1 - 500 тысяч гривен.

Депутат Сергей Карцев судя по бюджетной росписи предположил, что горздрав протягивает интересы 1-й больницы, но Ирина Шамрай отметила, что 1-я горбольница готовится как резервная на случай вспышки коронавируса, если же там закупленное оборудование не понадобится, то его отдадут горбольнице №3.

На уточняющий вопрос от главы комиссии Александра Бернацкого, сколько больницы смогут продержаться при выделении этих средств, начальница горздрава сообщила, что этого хватит до 20 мая, но акцентировала внимание на том, что это зависит от ситуации в городе с коронавирусом.

В частности, депутат Сергей Карцев заявил, что у него есть факты того, что в некоторых больницах есть нехватка масок – медработники ходят в самодельных марлевых масках. На что Ирина Шамрай, заявила, что это не так – город получил 54 тысячи масок.

Также депутаты стали говорить о том, что цены за отдельное оборудование или средства защиты в росписи превышены, так как даже в магазинах по городу можно найти намного дешевле. На что, Ирина Шамрай отмечала, что это может быть связано с тем, что продукция в магазинах несертифицирована, а за средства горбюджета управление не может покупать несертифицированную продукцию. В связи с этим, депутаты предложили начальнице горздрава Ирине Шамрай и директору департамента финансов Вере Святелик проработать возможные варианты, как закупать менее дорогостоящие материалы.

Помимо этого, депутаты отмечали, что на вчерашнем заседании рабочей группы говорилось о выделении 20,6 миллионов гривен, а с остальными около 7 миллионами гривен они не ознакомлены, поэтому они попросили объяснить, что планируется купить за эти средства. По словам Ирина Шамрай, в эту сумму вошли 100 кроватей с матрасами, покупка комплектов белья, памперсов, простыней, а также закупка для городского роддома №1.

В том числе, члены комиссии заявили, что покупка газификатора кислорода для горбольницы №3 будет происходить через тендер и на это все равно понадобиться несколько месяцев, поэтому депутаты решили оставить лишь 120 тысяч на эту статью расходов для разработки проекта по капремонту системы лечебного газообеспечения терапевтического корпуса горбольницы №5, а остальные деньги оставить пока в резерве.

В итоге, депутаты согласовали выделение 20,6 миллионов гривен и к ним добавить 120 тысяч гривен на разработку ПКД. Оставшуюся сумму депутаты решили дополнительно изучить.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.