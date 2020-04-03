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Николаевский городской совет планирует провести дистанционное пленарное заседание, чтобы проголосовать за выделение дополнительно 20,7 миллионов гривен больницам на мероприятия по борьбе с коронавирусным заболеванием COVID-19.
Об этом Александр Сенкевич сказал вчера, 2 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА, пишут НикВести.
— Вчера (1 апреля, - прим.) с депутатами горсовета, которых я включил в состав рабочей группы при Николаевском городском совете, мы проработали все мероприятия, которые сегодня (2 апреля, - прим.) отрабатываются в Николаеве с больницами, а также приняли решение относительно закупку дополнительного необходимого оборудования, а именно: лечебного оборудования, средств защиты и дополнительных материалов, таких, как белье и так далее.бюджетная комиссия… будем принимать решение о проведении дистанционно сессии. Недавно принятые изменения в законодательство Украины позволяют проводить такие сессии при условии обеспечения технической возможности. У нас такие технические возможности есть, мы это будем делать, - сказал Александр Сенкевич.
Как известно, вчера состоялось заседание бюджетной комиссии Николаеского горсовета, где депутаты согласовали вопрос о выделении 20,7 миллионов гривен городским больницам №1 и №3.
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Николаевский городской совет планирует провести дистанционное пленарное заседание, чтобы проголосовать за выделение дополнительно 20,7 миллионов гривен больницам на мероприятия по борьбе с коронавирусным заболеванием COVID-19.
Об этом Александр Сенкевич сказал вчера, 2 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА, пишут НикВести.
— Вчера (1 апреля, - прим.) с депутатами горсовета, которых я включил в состав рабочей группы при Николаевском городском совете, мы проработали все мероприятия, которые сегодня (2 апреля, - прим.) отрабатываются в Николаеве с больницами, а также приняли решение относительно закупку дополнительного необходимого оборудования, а именно: лечебного оборудования, средств защиты и дополнительных материалов, таких, как белье и так далее.бюджетная комиссия… будем принимать решение о проведении дистанционно сессии. Недавно принятые изменения в законодательство Украины позволяют проводить такие сессии при условии обеспечения технической возможности. У нас такие технические возможности есть, мы это будем делать, - сказал Александр Сенкевич.
Как известно, вчера состоялось заседание бюджетной комиссии Николаеского горсовета, где депутаты согласовали вопрос о выделении 20,7 миллионов гривен городским больницам №1 и №3.