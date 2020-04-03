Плановая индексация пенсий в 2020 году пройдет с 1 мая, а коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №251 от 1 апреля «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году», которое обнародовано на Правительственном портале, пишет РБК-Украина.

Согласно постановлению, в 2020 году перерасчет пенсий проводится с 1 мая согласно закону" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлению Кабмина от № 124 от 20 февраля 2019 года.

Пересчет «»проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитываемого для расчета пенсии, в размере 1,11».

При этом в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии, не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Кроме того, с 1 мая 2020 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, не достигает 2100 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.