Предприниматель из Одесской области подал в суд на Кабмин из-за ограничения до 24 апреля работы общепитов и развлекательных центров.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

Предприниматель считает, что принятием этого постановления правительство нарушило его конституционное право на осуществление предпринимательской деятельности.

Речь идет о постановлении правительства №211 от 11 марта 2020 года «О предотвращении распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19» (с изменениями) в части относительно запрета субъектам хозяйствования до 24 апреля принимать посетителей в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах, других заведениях развлекательной деятельности, а также в фитнес-центрах, заведениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле.