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Предприниматель из Одесской области подал в суд на Кабмин из-за ограничения до 24 апреля работы общепитов и развлекательных центров.
Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.
Предприниматель считает, что принятием этого постановления правительство нарушило его конституционное право на осуществление предпринимательской деятельности.
Речь идет о постановлении правительства №211 от 11 марта 2020 года «О предотвращении распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19» (с изменениями) в части относительно запрета субъектам хозяйствования до 24 апреля принимать посетителей в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах, других заведениях развлекательной деятельности, а также в фитнес-центрах, заведениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения.
Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле.
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Предприниматель из Одесской области подал в суд на Кабмин из-за ограничения до 24 апреля работы общепитов и развлекательных центров.
Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.
Предприниматель считает, что принятием этого постановления правительство нарушило его конституционное право на осуществление предпринимательской деятельности.
Речь идет о постановлении правительства №211 от 11 марта 2020 года «О предотвращении распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19» (с изменениями) в части относительно запрета субъектам хозяйствования до 24 апреля принимать посетителей в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах, других заведениях развлекательной деятельности, а также в фитнес-центрах, заведениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения.
Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле.