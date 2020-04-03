В Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи подключили к работе 8 аппаратов штучной вентиляции легких, они были восстановлены на средства Фонда Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Европейская Солидарность».

Заведующий отделением интенсивной терапии Игорь Малыш поблагодарил за помощь и сообщил, что со времени передачи предыдущих двух аппаратов они уже помогли спасти жизнь 15-ти пациентов.

— Аппараты, которые нам передали неделю назад, уже 15 человек, пациентов находились на вентиляции. То есть за это время мы сделали много. Все это пойдет дальше в работу, и я выражаю вам большую благодарность от коллектива отделения интенсивной терапии за то, что вы нас поддерживали и поддерживаете. Этим аппаратам более 10-ти лет и им нужен был капитальный ремонт. И вот благодаря Фонду этот ремонт проведен. То есть заменили все - электронику, заменили двигатели, турбины в этих аппаратах - это, можно сказать, совершенно новые аппараты, которые прослужат еще не менее 10 лет, - сказал Игорь Малыш.

Директор коммунального предприятия «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Александр Ткаченко отметил, что это оборудование крайне необходимо для лечения людей с поражениями легких и осложнения коронавирусной болезни.

— Коллектив анестезиологов, реаниматологов имеет большой опыт искусственной вентиляции легких. Больше, чем наша больница скорой помощи, пожалуй нигде не проводится такое количество. Ежедневно около 20-ти больных на искусственной вентиляции легких. Наши врачи имеют большой профессиональный опыт, знают, какую вентиляцию нужно делать, какого больного каким аппаратом лучше и так далее. Дай Бог, чтобы больных не было вообще и никто к нам не поступил. Но больница готова помогать, - сказал он.

Марина Порошенко, который уже второй раз за последние недели побывала в этой больнице, отметила, что помощь врачам сегодня - это главный приоритет, ведь медики находятся на переднем фронте борьбы с эпидемией.

— Для Фонда Порошенко приоритетом является помощь врачам, которые сейчас на передовой защиты украинского населения от коронавируса. К сожалению, сегодня уже 30 врачей заболели. Фонд Порошенко делает все необходимое для того, чтобы защитить наших врачей. Мы уже профинансировали поставку и защитных очков, и 700 тысяч масок, 70 тысяч защитных медицинских костюмов. Мы их передаем в больницы по всей Украине. И рентген-аппараты, которые помогают быстро диагностировать воспаление легких и назначить правильное лечение, - сказала Марина Порошенко.

Она также сообщила, что кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас уже восстанавливаются пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей.

— Все эти меры мы делаем для того, чтобы помочь выстоять в этих сложных испытаниях, которые стоят перед всей Украиной. Я думаю, что вместе мы победим эту беду и спасем много десятков и сотен жизней украинцев, - добавила она.

Секретарь Киевского горсовета, председатель Киевской городской организации партии «Европейская Солидарность» Владимир Прокопов отметил, что состояние подготовки больниц к эпидемии и количество оборудования он проверяет лично, посещая медицинские учреждения. Прокопов поблагодарил врачей за добросовестный труд для сохранения здоровья людей.

— Потребность в аппаратах ИВЛ, к сожалению, предсказать не может никто. Мы держим руку на пульсе по тому, что происходит в больницах в принципе. Не со отчетов, а своими глазами нужно это видеть. Врачам низкий поклон за то, что мы можем на вас рассчитывать. Потому что если не будет квалифицированных врачей, то сколько бы мы не выделяли средств на медицину - это все пойдет в никуда, - добавил Владимир Прокопов.

Фонд Порошенко закупает оборудование и средства индивидуальной защиты для больниц по всей Украине. Кроме восстановления аппаратов ИВЛ, передана медицинская реанимационная аппаратура для отделений интенсивной терапии в 6 больницах, а также средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Фонд помогает людям, которые требуют особой заботы во время карантина - малообеспеченным, пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, семьям погибших воинов и ветеранов АТО / ООС. Более 10 тысяч продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.