Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о замедлении распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, в последних данных Института имени Роберта Коха она видит первые признаки замедления распространения коронавируса в Германии.

— Рост количества новых подтвержденных случаев заражения происходит немного медленнее, чем еще несколько дней назад. Это правда, что последние данные Института имени Роберта Коха, какими высокими они не являются, очень осторожно внушают немного надежды, — заявила Ангела Меркель.

При этом Ангела Меркель исключает ослабление ограничительных мер в Германии в ближайшее время.

Как сообщалось, министерства внутренних дел и сельского хозяйства Германии разработали правила и выступили с предложением разрешить немецким агропредприятиям нанимать иностранных сезонных рабочих.