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Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что принято решение отпустить часть заключенных под домашний арест, в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Решение было принято федеральным бюро тюрем, после того как у заключенных диагностировали инфицирование коронавирусом.
В первую очередь, выпускать будут тех заключенных, которые находится в федеральных тюрьмах. Это тюрьмы, в которых уже есть больные на коронавирус. В частности, заключенные тюрем «Окдейл» в Луизиане, «Элктон» в Огайо и «Данбери» в Коннектикуте.
– Всех заключенных, которых вы считаете подходящими кандидатами для домашнего заключения, вы должны немедленно обработать для передачи, а затем немедленно передать их после 14-дневного карантина, – заявил Барр.
Приказ Барра опубликовали после новости о смерти пятерых заключенных FCI Oakdale 1 и двух из FCI Elkton 1 от коронавируса.
Еще 91 заключенный и 50 сотрудников в 122 тюрьмах болеют COVID-19.
По причине того, что в федеральных тюрьмах, как правило, заключенные находятся в тесных камерах, пользуются общими ванными комнатами и имеют ограниченный доступ к медобслуживанию, пенитенциарные учреждения могут быть «потенциальными теплицами для заражения».
Напомним, почти 4 миллиарда человек, что равняется примерно половине населения мира, в настоящее время находятся на карантине или в самоизоляции.
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Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что принято решение отпустить часть заключенных под домашний арест, в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Решение было принято федеральным бюро тюрем, после того как у заключенных диагностировали инфицирование коронавирусом.
В первую очередь, выпускать будут тех заключенных, которые находится в федеральных тюрьмах. Это тюрьмы, в которых уже есть больные на коронавирус. В частности, заключенные тюрем «Окдейл» в Луизиане, «Элктон» в Огайо и «Данбери» в Коннектикуте.
– Всех заключенных, которых вы считаете подходящими кандидатами для домашнего заключения, вы должны немедленно обработать для передачи, а затем немедленно передать их после 14-дневного карантина, – заявил Барр.
Приказ Барра опубликовали после новости о смерти пятерых заключенных FCI Oakdale 1 и двух из FCI Elkton 1 от коронавируса.
Еще 91 заключенный и 50 сотрудников в 122 тюрьмах болеют COVID-19.
По причине того, что в федеральных тюрьмах, как правило, заключенные находятся в тесных камерах, пользуются общими ванными комнатами и имеют ограниченный доступ к медобслуживанию, пенитенциарные учреждения могут быть «потенциальными теплицами для заражения».
Напомним, почти 4 миллиарда человек, что равняется примерно половине населения мира, в настоящее время находятся на карантине или в самоизоляции.