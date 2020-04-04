Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

– Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, — рассказал министр.

4 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом отправились 20 украинских медиков.

Аваков уточнил, что туда добровольно отправились инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв.

Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона — проживание и питание. Президент заверил, что они будут иметь все необходимые спецсредства.