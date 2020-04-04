|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|06:24
|Заход солнца:
|19:25
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:27
|Заход солнца:
|19:35
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.65 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
– Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, — рассказал министр.
4 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом отправились 20 украинских медиков.
Аваков уточнил, что туда добровольно отправились инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв.
Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона — проживание и питание. Президент заверил, что они будут иметь все необходимые спецсредства.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
– Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, — рассказал министр.
4 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом отправились 20 украинских медиков.
Аваков уточнил, что туда добровольно отправились инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв.
Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона — проживание и питание. Президент заверил, что они будут иметь все необходимые спецсредства.