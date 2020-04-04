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Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось количество пациентов, которые находятся в интенсивной терапии. По состоянию на вечер 4 апреля оно составило 3 994 человека против 4 068 днем раньше.
Об этом свидетельствуют официальные данные итальянского правительства.
Общее количество умерших от коронавирусной болезни в Италии достигло 15 362 человек. За минувшие сутки зафиксировали 681 летальный исход. Это немного меньше по сравнению с предыдущими днями: 3 апреля было 766 смертей, 2 апреля - 760, 1 апреля - 727.
Вылечились от коронавируса за сутки 1 238 человек, а всего - 20 996.
Число инфицированных с начала эпидемии достигло 124 632 человек, суточный рост составил 4 085 новых случаев, или 4%.
Напомним, в Соединенных Штатах от коронавируса умерли 7159 человек, за последние сутки зарегистрировали 1480 смертей.
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Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось количество пациентов, которые находятся в интенсивной терапии. По состоянию на вечер 4 апреля оно составило 3 994 человека против 4 068 днем раньше.
Об этом свидетельствуют официальные данные итальянского правительства.
Общее количество умерших от коронавирусной болезни в Италии достигло 15 362 человек. За минувшие сутки зафиксировали 681 летальный исход. Это немного меньше по сравнению с предыдущими днями: 3 апреля было 766 смертей, 2 апреля - 760, 1 апреля - 727.
Вылечились от коронавируса за сутки 1 238 человек, а всего - 20 996.
Число инфицированных с начала эпидемии достигло 124 632 человек, суточный рост составил 4 085 новых случаев, или 4%.
Напомним, в Соединенных Штатах от коронавируса умерли 7159 человек, за последние сутки зарегистрировали 1480 смертей.