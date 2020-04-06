Украина оказалась на 105 месте в мире по количеству проверенного тестами населения на коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные worldometers, где публикуют актуальную информацию о заболеваемости коронавирусом во всех 205 странах.

По данным ресурса, в Украине сегодня проведено 5040 тестов на выявление коронавируса, что составляет 115 тестов на миллион населения. По показателю охвата населения тестами Украина оказалась между Намибией и Марокко.

По данным Минздрава, по состоянию на вечер субботы количество летальных случаев от коронавируса увеличилась на пять, до 32 человек. 16 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. А количество новых выявленных случаев заражения выросла на 153 - до 1225, 25 человек полностью излечились.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.