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Украина оказалась на 105 месте в мире по количеству проверенного тестами населения на коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные worldometers, где публикуют актуальную информацию о заболеваемости коронавирусом во всех 205 странах.
По данным ресурса, в Украине сегодня проведено 5040 тестов на выявление коронавируса, что составляет 115 тестов на миллион населения. По показателю охвата населения тестами Украина оказалась между Намибией и Марокко.
По данным Минздрава, по состоянию на вечер субботы количество летальных случаев от коронавируса увеличилась на пять, до 32 человек. 16 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. А количество новых выявленных случаев заражения выросла на 153 - до 1225, 25 человек полностью излечились.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
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Украина оказалась на 105 месте в мире по количеству проверенного тестами населения на коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные worldometers, где публикуют актуальную информацию о заболеваемости коронавирусом во всех 205 странах.
По данным ресурса, в Украине сегодня проведено 5040 тестов на выявление коронавируса, что составляет 115 тестов на миллион населения. По показателю охвата населения тестами Украина оказалась между Намибией и Марокко.
По данным Минздрава, по состоянию на вечер субботы количество летальных случаев от коронавируса увеличилась на пять, до 32 человек. 16 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. А количество новых выявленных случаев заражения выросла на 153 - до 1225, 25 человек полностью излечились.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь