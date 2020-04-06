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В зоопарке Бронкс, в США малайский тигр инфицирован COVID-19, симптомы обнаружили и у другие животных.
Об этом сообщили в зоопарке Бронкс.
– В настоящее время приняты соответствующие профилактические меры для всего персонала, который ухаживает за ними, и других животных, чтобы предотвратить дальнейшее заражение любых других наших зоопарков, – сказано в материале.
Всего на сегодня коронавирус подозревают у четырех взрослых тигров зоопарка. У животных наблюдается снижение аппетита. Как будет развиваться болезнь у животных – пока не известно.
Животные были заражены человеком, который за ними ухаживал и, не имея симптомов, был переносчиком коронавируса.
Коронавирус диагностировали у малайской тигрицы Нади в зоопарке Бронкса. Положительный тест на COVID-19 у тигрицы Нади был подтвержден Национальной ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства США, базирующейся в Эймсе (штат Айова).
– Мы осторожно проверили тигрицы и гарантируем, что мы узнаем об этом случае COVID-19, используем для понимания нового коронавируса в мире, – сообщили в ветеринарной службе.
Напомним, Украина оказалась на 105 месте в мире по количеству проверенного тестами населения на коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В зоопарке Бронкс, в США малайский тигр инфицирован COVID-19, симптомы обнаружили и у другие животных.
Об этом сообщили в зоопарке Бронкс.
– В настоящее время приняты соответствующие профилактические меры для всего персонала, который ухаживает за ними, и других животных, чтобы предотвратить дальнейшее заражение любых других наших зоопарков, – сказано в материале.
Всего на сегодня коронавирус подозревают у четырех взрослых тигров зоопарка. У животных наблюдается снижение аппетита. Как будет развиваться болезнь у животных – пока не известно.
Животные были заражены человеком, который за ними ухаживал и, не имея симптомов, был переносчиком коронавируса.
Коронавирус диагностировали у малайской тигрицы Нади в зоопарке Бронкса. Положительный тест на COVID-19 у тигрицы Нади был подтвержден Национальной ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства США, базирующейся в Эймсе (штат Айова).
– Мы осторожно проверили тигрицы и гарантируем, что мы узнаем об этом случае COVID-19, используем для понимания нового коронавируса в мире, – сообщили в ветеринарной службе.
Напомним, Украина оказалась на 105 месте в мире по количеству проверенного тестами населения на коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь