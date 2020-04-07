Германия, в которой растет количество инфицированных коронавирусом, готова перейти от карантина к мерам по контролю эпидемии.

Об этом сообщает Reuters.

В документах одного из министерств Германии говорится, что в стране вместо карантина планируют разработать систему управления на границах ЕС, а также открыть границы в рамках Шенгенской зоны.

Однако, официального заявления об этом власть еще не опубликовала.

Как ранее заявил пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель, люди могут готовиться к ослаблению мер, однако сейчас важно оставаться дома.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о замедлении распространения коронавируса в стране.