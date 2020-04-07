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Германия, в которой растет количество инфицированных коронавирусом, готова перейти от карантина к мерам по контролю эпидемии.
Об этом сообщает Reuters.
В документах одного из министерств Германии говорится, что в стране вместо карантина планируют разработать систему управления на границах ЕС, а также открыть границы в рамках Шенгенской зоны.
Однако, официального заявления об этом власть еще не опубликовала.
Как ранее заявил пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель, люди могут готовиться к ослаблению мер, однако сейчас важно оставаться дома.
Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о замедлении распространения коронавируса в стране.
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Германия, в которой растет количество инфицированных коронавирусом, готова перейти от карантина к мерам по контролю эпидемии.
Об этом сообщает Reuters.
В документах одного из министерств Германии говорится, что в стране вместо карантина планируют разработать систему управления на границах ЕС, а также открыть границы в рамках Шенгенской зоны.
Однако, официального заявления об этом власть еще не опубликовала.
Как ранее заявил пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель, люди могут готовиться к ослаблению мер, однако сейчас важно оставаться дома.
Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о замедлении распространения коронавируса в стране.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь