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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что одесскому активисту Сергею Стерненку в любом случае вручат сообщение о подозрении, но пока неизвестно по какой именно статье Уголовного кодекса Украины.
Об этом пишет «Слово и дело».
— Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-ая, но и так, и так это подозрение. 115-я – это убийство, 118-я – это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор, – подчеркнула Ирина Венедиктова.
По словам генпрокурора, следователи получили результаты экспертизы и пр ней будет определена квалификация правонарушения.
— А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации, – добавила она.
В то же время сам Сергей Стерненко напомнил руководителю Офиса генпрокурора, что существует часть 5 статьи 36 УК, которая утверждает об отсутствии пределов необходимой обороны при нападении вооруженной группы людей.
— Простыми словами, если на вас напали с оружием или двое или более лиц либо это нападение с проникновением в жилище или иное помещение, то можно защищаться как угодно и чем угодно, независимо от тяжести причиненного вреда для нападающих. Также это подтверждает практика Верховного суда Украины по делу №342/538/14-к, – говорит активист.
Он добавил, что этим решением были отменены постановления судов первых двух инстанций о признании виновным человека, который лишил жизни женщину, когда она пыталась вместе с сообщником ограбить его жилье и закрыто дело.
— Причина закрытия дела – отсутствие в действиях мужчины состава преступления, поскольку он действовал в пределах необходимой обороны, – отметил Сергей Стерненко.
Напомним, на активиста Сергея Стерненко впервые совершено нападение 7 февраля 2018 года. Во второй раз в него стреляли 1 мая 2018 года. Последнее нападение состоялось 24 мая того же года, под домом, в котором проживает Стерненко. Один из нападавших погиб в результате обороны. Другого – задержали.
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что одесскому активисту Сергею Стерненку в любом случае вручат сообщение о подозрении, но пока неизвестно по какой именно статье Уголовного кодекса Украины.
Об этом пишет «Слово и дело».
— Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-ая, но и так, и так это подозрение. 115-я – это убийство, 118-я – это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор, – подчеркнула Ирина Венедиктова.
По словам генпрокурора, следователи получили результаты экспертизы и пр ней будет определена квалификация правонарушения.
— А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации, – добавила она.
В то же время сам Сергей Стерненко напомнил руководителю Офиса генпрокурора, что существует часть 5 статьи 36 УК, которая утверждает об отсутствии пределов необходимой обороны при нападении вооруженной группы людей.
— Простыми словами, если на вас напали с оружием или двое или более лиц либо это нападение с проникновением в жилище или иное помещение, то можно защищаться как угодно и чем угодно, независимо от тяжести причиненного вреда для нападающих. Также это подтверждает практика Верховного суда Украины по делу №342/538/14-к, – говорит активист.
Он добавил, что этим решением были отменены постановления судов первых двух инстанций о признании виновным человека, который лишил жизни женщину, когда она пыталась вместе с сообщником ограбить его жилье и закрыто дело.
— Причина закрытия дела – отсутствие в действиях мужчины состава преступления, поскольку он действовал в пределах необходимой обороны, – отметил Сергей Стерненко.
Напомним, на активиста Сергея Стерненко впервые совершено нападение 7 февраля 2018 года. Во второй раз в него стреляли 1 мая 2018 года. Последнее нападение состоялось 24 мая того же года, под домом, в котором проживает Стерненко. Один из нападавших погиб в результате обороны. Другого – задержали.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь