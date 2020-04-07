Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что одесскому активисту Сергею Стерненку в любом случае вручат сообщение о подозрении, но пока неизвестно по какой именно статье Уголовного кодекса Украины.

Об этом пишет «Слово и дело».

— Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-ая, но и так, и так это подозрение. 115-я – это убийство, 118-я – это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор, – подчеркнула Ирина Венедиктова.

По словам генпрокурора, следователи получили результаты экспертизы и пр ней будет определена квалификация правонарушения.

— А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации, – добавила она.

В то же время сам Сергей Стерненко напомнил руководителю Офиса генпрокурора, что существует часть 5 статьи 36 УК, которая утверждает об отсутствии пределов необходимой обороны при нападении вооруженной группы людей.

— Простыми словами, если на вас напали с оружием или двое или более лиц либо это нападение с проникновением в жилище или иное помещение, то можно защищаться как угодно и чем угодно, независимо от тяжести причиненного вреда для нападающих. Также это подтверждает практика Верховного суда Украины по делу №342/538/14-к, – говорит активист.

Он добавил, что этим решением были отменены постановления судов первых двух инстанций о признании виновным человека, который лишил жизни женщину, когда она пыталась вместе с сообщником ограбить его жилье и закрыто дело.

— Причина закрытия дела – отсутствие в действиях мужчины состава преступления, поскольку он действовал в пределах необходимой обороны, – отметил Сергей Стерненко.

Напомним, на активиста Сергея Стерненко впервые совершено нападение 7 февраля 2018 года. Во второй раз в него стреляли 1 мая 2018 года. Последнее нападение состоялось 24 мая того же года, под домом, в котором проживает Стерненко. Один из нападавших погиб в результате обороны. Другого – задержали.