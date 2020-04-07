Депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные хорошо справились с задачей, сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.

Об этом пишут #Буквы.

— Силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было слишком подозрительным, – заявил Хассан Норузи.

Депутат также сказал, что самолет якобы «не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки», борт был в Израиле за неделю до атак – и там «его систему безопасности взломали и перехватили управление».

— На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая то, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц, – добавил он.

Хассан Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Тегерана.

— Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет, – подчеркнул Вадим Пристайко в своем Twitter.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.