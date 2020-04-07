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Депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные хорошо справились с задачей, сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.
Об этом пишут #Буквы.
— Силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было слишком подозрительным, – заявил Хассан Норузи.
Депутат также сказал, что самолет якобы «не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки», борт был в Израиле за неделю до атак – и там «его систему безопасности взломали и перехватили управление».
— На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая то, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц, – добавил он.
Хассан Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.
В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Тегерана.
— Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет, – подчеркнул Вадим Пристайко в своем Twitter.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
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Депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные хорошо справились с задачей, сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.
Об этом пишут #Буквы.
— Силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было слишком подозрительным, – заявил Хассан Норузи.
Депутат также сказал, что самолет якобы «не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки», борт был в Израиле за неделю до атак – и там «его систему безопасности взломали и перехватили управление».
— На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая то, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц, – добавил он.
Хассан Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.
В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Тегерана.
— Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет, – подчеркнул Вадим Пристайко в своем Twitter.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь