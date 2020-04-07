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В России считают, что указ президента США Дональда Трампа про освоение ресурсов на Луне и других небесных телах - это попытка экспроприации космоса.
Об это заявил замглавы «Роскосмоса» Сергей Савельев, передает пресс-служба учреждения.
По его мнению, «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество».
– В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, – все помнят, что из этого вышло, – добавил Савельев.
Отмечается, что в указе Трампа говорится о том, что США должны иметь право на исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве.
Напомним, в марте Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно выделить NASA 1,6 миллиарда долларов для освоения Луны и Марса.
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В России считают, что указ президента США Дональда Трампа про освоение ресурсов на Луне и других небесных телах - это попытка экспроприации космоса.
Об это заявил замглавы «Роскосмоса» Сергей Савельев, передает пресс-служба учреждения.
По его мнению, «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество».
– В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, – все помнят, что из этого вышло, – добавил Савельев.
Отмечается, что в указе Трампа говорится о том, что США должны иметь право на исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве.
Напомним, в марте Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно выделить NASA 1,6 миллиарда долларов для освоения Луны и Марса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь