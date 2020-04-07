В России считают, что указ президента США Дональда Трампа про освоение ресурсов на Луне и других небесных телах - это попытка экспроприации космоса.

Об это заявил замглавы «Роскосмоса» Сергей Савельев, передает пресс-служба учреждения.

По его мнению, «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество».

– В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, – все помнят, что из этого вышло, – добавил Савельев.

Отмечается, что в указе Трампа говорится о том, что США должны иметь право на исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве.

Напомним, в марте Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно выделить NASA 1,6 миллиарда долларов для освоения Луны и Марса.