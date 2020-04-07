Об этом сообщает «Новое Время».

Так, на вопрос журналистов как так случилось, что большинство поправок в так называемый «антиколомойский» закон внесли именно те депутаты, которые симпатизируют олигарху, Коломойский ответил: «Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил».

Сам банковский законопроект олигарх назвал «антиукраинским».

— Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих, — заявил Игорь Коломойский.

Он подтвердил, что поддерживает связь с депутатом Александром Дубинским, который внес в банковский законопроект почти 1 тысяча 200 поправок, а депутата Антона Полякова, который внес наиболее поправок (более 6 тысяч) назвал депутатом, «который говорит правду».