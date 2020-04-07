|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский прокомментировал внесение депутатами, в частности бывшими работниками его телеканала «1+1», 16 тысяч 335 поправок в законопроект, который должен предотвратить возвращение ПриватБанка в его собственность.
Об этом сообщает «Новое Время».
Так, на вопрос журналистов как так случилось, что большинство поправок в так называемый «антиколомойский» закон внесли именно те депутаты, которые симпатизируют олигарху, Коломойский ответил: «Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил».
Сам банковский законопроект олигарх назвал «антиукраинским».
— Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих, — заявил Игорь Коломойский.
Он подтвердил, что поддерживает связь с депутатом Александром Дубинским, который внес в банковский законопроект почти 1 тысяча 200 поправок, а депутата Антона Полякова, который внес наиболее поправок (более 6 тысяч) назвал депутатом, «который говорит правду».
Напомним, принятие Законов о банках и рынке земли является условием для получения кредитной поддержки МВФ. Украина рассчитывает получить до $10 миллиардов от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский прокомментировал внесение депутатами, в частности бывшими работниками его телеканала «1+1», 16 тысяч 335 поправок в законопроект, который должен предотвратить возвращение ПриватБанка в его собственность.
Об этом сообщает «Новое Время».
Так, на вопрос журналистов как так случилось, что большинство поправок в так называемый «антиколомойский» закон внесли именно те депутаты, которые симпатизируют олигарху, Коломойский ответил: «Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил».
Сам банковский законопроект олигарх назвал «антиукраинским».
— Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих, — заявил Игорь Коломойский.
Он подтвердил, что поддерживает связь с депутатом Александром Дубинским, который внес в банковский законопроект почти 1 тысяча 200 поправок, а депутата Антона Полякова, который внес наиболее поправок (более 6 тысяч) назвал депутатом, «который говорит правду».
Напомним, принятие Законов о банках и рынке земли является условием для получения кредитной поддержки МВФ. Украина рассчитывает получить до $10 миллиардов от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь