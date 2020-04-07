6 лет назад, 7 апреля 2014 года, на Соборной площади в Николаеве (в то время Ленина — прим.) сторонники Майдана разогнали сепаратистов, желающих провести «референдум», и разобрали их палаточный лагерь. Участники тех событий решили вспомнить, как это было, и оценить произошедшее спустя 6 лет.

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Глава «Народного Руху Украины» Юрий Диденко отметил, что поддержка николаевских патриотов сыграла решающую роль в разгоне антимайдана. Также он отметил, что первым сигналом о том, что сепаратисты готовятся к радикальным действиям, стал поджог помещения «Народного Руху» утром 7 апреля.

— В Николаеве нам удалось это предупредить благодаря созданию Народного ополчения Николаевщины, которое и сыграло решающую роль в тех событиях. Хотя без поддержки николаевцев и участия всей патриотической общественности Николаева, этого всего не произошло бы, — сказал Юрий Диденко.

Активист, экс-нардеп Геннадий Задырко подчеркнул, что николаевцы просто сделали то, что должны были сделать.

— 7 апреля 2014 года запомнилось, как праздник, праздник души, праздник справедливости. Сепаратисты в центре города оккупировали площадь, сделали свой майдан, повесили флаги агрессора, вели себя недостойно, и понятно, что всех нормальных людей это раздражало. Люди просто собрались и сделали то, что должны были сделать ответственные граждане, — отметил он.

Журналист-аналитик Станислав Мартиросов подчеркнул, что 6 лет назад Николаев мог пойти по сценарию Донецка и Луганска, а угроза создания здесь так называемой «Новороссии» была вполне реальной.

— Было совершенно очевидно, что это была явная попытка повторить сценарий Луганска и Донецка. Это были не опасения, это было очевидно, что все шло к этому. Считаю, что если бы не действия патриотичных граждан, актуальная карта Украины сейчас была бы немножко другой. Однозначно. 7 апреля 2014 года — это настоящий день освобождения Николаева, когда николаевцы выгнали эту «русскомирскую заразу». По крайней мере, удалили нарыв, — отметил Станислав Мартиросов.

Экс-нардеп Тарас Креминь, возглавлявший весной 2014 года Николаевский облсовет, вспомнил, в каких условиях доводилось работать депутатам.

— 7 апреля 2014 года было для многих николаевцев «красным», далеко не первым, испытанием. С того момента, как я стал главой облсовета в феврале, каждый день у нас были неожиданные решения. Я прекрасно помню почти пустой зал, когда мне пришлось представлять документ — Указ исполняющего обязанности Президента Украины Александра Турчинова о назначении главой ОГА Николая Романчука. Я припоминаю первые заседания сессии облсовета, когда мы в «горячем режиме» принимали решения о выделении средств на создание условий для вынужденных переселенцев, а на самом деле — военнослужащих Феодосийской бригады морской пехоты, береговой охраны, авиационного полка. Приблизительно в это же время у нас проводился митинг. Информационная ситуация в регионе раскачивалась, в том числе, со стороны так называемых защитников идеи «русского мира», концепции «Новороссии».

Участник разгона сепаратистов, николаевец Дмитрий Ядник подчеркнул, что акция «антимайдановцев» была организована «Партией регионов», которые не хотели терять власть.

— Так как я живу в самом центре города, я не был участником Майдана, у меня была семья, свои проблемы. Постоянно мы смотрели то, что происходило по телевизору, смотрели то, что происходило в других городах. Не мог я пропускать это мимо. С первых дней, как там появился «антимайдан», на площади, я считаю, его собрали наши регионалы, которые не хотели терять власть. Каждый день я ходил после работы, смотрел, что происходит. Изначально там не было пророссийского чего-то, просто регионалы хотели оставить за собой власть. С каждым днем оно переходило в пророссийское движение, были уже люди с мегафонами, с колонками. Потом начали «уходить» наши украинские флаги, начали нападать на наших активистов. Я наблюдал за тем, как зомбируют наш народ, — вспомнил он.

Как известно,в ночь с 7 на 8 апреля 2014 года, скандируя «Слава Украине!», Майдан разогнал марионеток Путина в Николаеве и разобрал их палаточный лагерь.