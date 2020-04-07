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Желько Марчек, врио председателя правления «Укрзалізниці» не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, пишет Новое Время.
Эту информацию изданию также подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
По словам министра, «Укрзалізниця» решила приостановить конкурс на должность руководителя из-за карантина.
По прогнозам министра, новый руководитель «Укрзалізниці» появится не ранее мая.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил международной компании Deloitte поучаствовать в концессии железнодорожного вокзала в Николаеве.
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Желько Марчек, врио председателя правления «Укрзалізниці» не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, пишет Новое Время.
Эту информацию изданию также подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
По словам министра, «Укрзалізниця» решила приостановить конкурс на должность руководителя из-за карантина.
По прогнозам министра, новый руководитель «Укрзалізниці» появится не ранее мая.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил международной компании Deloitte поучаствовать в концессии железнодорожного вокзала в Николаеве.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь