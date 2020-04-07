Желько Марчек, врио председателя правления «Укрзалізниці» не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, пишет Новое Время.

Эту информацию изданию также подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По словам министра, «Укрзалізниця» решила приостановить конкурс на должность руководителя из-за карантина.

По прогнозам министра, новый руководитель «Укрзалізниці» появится не ранее мая.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил международной компании Deloitte поучаствовать в концессии железнодорожного вокзала в Николаеве.