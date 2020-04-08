В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.

Виктор Ляшко напомнил, что в Украине работает горячая линия, позвонив на которую, каждый желающий может сообщить о проблемах с тестированием на COVID-19 в своем регионе.

— Как мы вчера анонсировали у нас вчера заработала горячая линия Министерства здравоохранения: 0800 505 201, куда можно позвонить и оставить информацию по любым проблемам с тестированием, - сказал он.

Главный санврач Украины также анонсировал сегодняшнее онлайн-совещание с вирусологами, на котором рассмотрят готовность регионов к борьбе с коронавирусом, в частности, Николаевскую и Харьковскую области.

— В областях работала наша бригада, которая помогала лабораториям увеличивать мощность тестирований. Сегодня в 18:00 — нам уже поступили данные по горячим линиям — под моим личным контролем состоится совещание с вирусологами, с руководителями лабораторий. Мы будем рассматривать каждый такой случай, в том числе и в Харькове, в том числе и в Николаеве для того, чтобы разобраться, где алгоритмы дают сбой, а где работает человеческий фактор, который не дает возможности вовремя выдавать результат, - сказал Виктор Ляшко.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день, 8 апреля Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Таким образом, область остается единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.