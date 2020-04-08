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В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.
Виктор Ляшко напомнил, что в Украине работает горячая линия, позвонив на которую, каждый желающий может сообщить о проблемах с тестированием на COVID-19 в своем регионе.
— Как мы вчера анонсировали у нас вчера заработала горячая линия Министерства здравоохранения: 0800 505 201, куда можно позвонить и оставить информацию по любым проблемам с тестированием, - сказал он.
Главный санврач Украины также анонсировал сегодняшнее онлайн-совещание с вирусологами, на котором рассмотрят готовность регионов к борьбе с коронавирусом, в частности, Николаевскую и Харьковскую области.
— В областях работала наша бригада, которая помогала лабораториям увеличивать мощность тестирований. Сегодня в 18:00 — нам уже поступили данные по горячим линиям — под моим личным контролем состоится совещание с вирусологами, с руководителями лабораторий. Мы будем рассматривать каждый такой случай, в том числе и в Харькове, в том числе и в Николаеве для того, чтобы разобраться, где алгоритмы дают сбой, а где работает человеческий фактор, который не дает возможности вовремя выдавать результат, - сказал Виктор Ляшко.
Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день, 8 апреля Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Таким образом, область остается единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.
Виктор Ляшко напомнил, что в Украине работает горячая линия, позвонив на которую, каждый желающий может сообщить о проблемах с тестированием на COVID-19 в своем регионе.
— Как мы вчера анонсировали у нас вчера заработала горячая линия Министерства здравоохранения: 0800 505 201, куда можно позвонить и оставить информацию по любым проблемам с тестированием, - сказал он.
Главный санврач Украины также анонсировал сегодняшнее онлайн-совещание с вирусологами, на котором рассмотрят готовность регионов к борьбе с коронавирусом, в частности, Николаевскую и Харьковскую области.
— В областях работала наша бригада, которая помогала лабораториям увеличивать мощность тестирований. Сегодня в 18:00 — нам уже поступили данные по горячим линиям — под моим личным контролем состоится совещание с вирусологами, с руководителями лабораторий. Мы будем рассматривать каждый такой случай, в том числе и в Харькове, в том числе и в Николаеве для того, чтобы разобраться, где алгоритмы дают сбой, а где работает человеческий фактор, который не дает возможности вовремя выдавать результат, - сказал Виктор Ляшко.
Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день, 8 апреля Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Таким образом, область остается единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь