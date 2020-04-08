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Решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его завершению — не раньше 18 апреля.
Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.
— В настоящее время мы наблюдаем за развитием эпидемиологической ситуации в Украине, сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза, а также в странах-соседях, которые позже нас внедрили превентивные меры. Решение относительно внедрения и отмены карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения. Сейчас только третий день усиленных мер, комментировать будем не раньше чем через 10 дней, - сказал Виктор Ляшко.
Как известно, карантинные меры в Украине были продлены Правительством до 24 апреля.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его завершению — не раньше 18 апреля.
Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.
— В настоящее время мы наблюдаем за развитием эпидемиологической ситуации в Украине, сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза, а также в странах-соседях, которые позже нас внедрили превентивные меры. Решение относительно внедрения и отмены карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения. Сейчас только третий день усиленных мер, комментировать будем не раньше чем через 10 дней, - сказал Виктор Ляшко.
Как известно, карантинные меры в Украине были продлены Правительством до 24 апреля.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь