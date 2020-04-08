Решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его завершению — не раньше 18 апреля.

Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 8 апреля, пишут НикВести.

— В настоящее время мы наблюдаем за развитием эпидемиологической ситуации в Украине, сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза, а также в странах-соседях, которые позже нас внедрили превентивные меры. Решение относительно внедрения и отмены карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения. Сейчас только третий день усиленных мер, комментировать будем не раньше чем через 10 дней, - сказал Виктор Ляшко.

Как известно, карантинные меры в Украине были продлены Правительством до 24 апреля.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.