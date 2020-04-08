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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал христиан на Пасху не посещать церковь и остаться дома.
Об этом сообщается на сайте ПЦУ.
Сообщается, что богослужения вестись будут, но верующих призывают присоединяться к ним через видеотрансляции.
— Молитвы и богослужения в эти (предпасхальные, - прим.) дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали — несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам, - сказал предстоятель ПЦУ Епифаний.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал христиан на Пасху не посещать церковь и остаться дома.
Об этом сообщается на сайте ПЦУ.
Сообщается, что богослужения вестись будут, но верующих призывают присоединяться к ним через видеотрансляции.
— Молитвы и богослужения в эти (предпасхальные, - прим.) дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали — несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам, - сказал предстоятель ПЦУ Епифаний.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь