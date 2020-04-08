Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал христиан на Пасху не посещать церковь и остаться дома.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

Сообщается, что богослужения вестись будут, но верующих призывают присоединяться к ним через видеотрансляции.

— Молитвы и богослужения в эти (предпасхальные, - прим.) дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали — несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам, - сказал предстоятель ПЦУ Епифаний.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.