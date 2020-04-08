Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Президента.

К тому же не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения.

— Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время, - сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

— Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры, - отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, по поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малый и средний бизнес.

— Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирования для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение, - подчеркнул Президент.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его завершению — не раньше 18 апреля.