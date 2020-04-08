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Сегодня, 8 апреля в Николаеве заканчивается отопительный сезон на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.
Соответствующее решение исполнительного комитета от 8 апреля 2020 года опубликовано на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.
Согласно данному решению, теплоснабжающие предприятия и потребители тепла должны отключить теплоснабжение в течение 5 дней с даты принятия решения.
Напомним, что в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.
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Сегодня, 8 апреля в Николаеве заканчивается отопительный сезон на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.
Соответствующее решение исполнительного комитета от 8 апреля 2020 года опубликовано на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.
Согласно данному решению, теплоснабжающие предприятия и потребители тепла должны отключить теплоснабжение в течение 5 дней с даты принятия решения.
Напомним, что в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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