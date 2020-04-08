Сегодня, 8 апреля в Николаеве заканчивается отопительный сезон на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.

Соответствующее решение исполнительного комитета от 8 апреля 2020 года опубликовано на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Согласно данному решению, теплоснабжающие предприятия и потребители тепла должны отключить теплоснабжение в течение 5 дней с даты принятия решения.

Напомним, что в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.