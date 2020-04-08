Собственник затонувшего в Одессе танкера «Delfi» просит Одесский морской порт продлить срок пребывания судна в акватории и дать время на его демонтаж.

Об этом говорится в письме компании к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора, пишут НикВести.

В письме указано, что в настоящее время компания готовит на согласование План проведения работ по подъему и демонтажу танкера. При этом, в документе представитель владельца судна заявил, что задержка демонтажа танкера состоялась якобы из-за «заинтересованности отдельных людей в освоении бюджетных средств», отметив, что авария судна не повлекла ухудшение экологической ситуации в акватории Черного моря.

Также, собственник танкера «Delfi» заверил Ирину Венедиктову, что в ближайшее время компания демонтирует судно за свой счет.

— Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимание Офиса генпрокурора к делу затонувшего танкера. Еще раз акцентирую внимание, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с соблюдением экологических норм, - сказала Ирина Венедиктова.

Напомним, что в ноябре в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Delfi» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако впоследствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера «Delfi» в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже выяснилось, что судно работало в открытом море нелегальной заправочной станцией.

При этом собственник танкера «Delfi» заявлял, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.