|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.55 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.95 грн
Правительство назначило три новых заместителя Министра здравоохранения Украины.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 апреля, сообщается на сайте МОЗ.
В частности, первым заместителем Министра стала Елена Теряева, заместителями Министра здравоохранения стали Светлана Шаталова и Ирина Микичак.
Елена Теряева работала директором Южного межрегионального департамента НСЗУ, директором Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации, на руководящих должностях в КУ «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», а также в Макеевском городском совете.
— В Министерстве здравоохранения Елена Теряева будет отвечать, в частности, за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве, - сказано в сообщении.
Светлана Шаталова работала на руководящих должностях в Одесской областной государственной администрации, на государственном предприятии «Полиграфический комбинат «Украина »по изготовлению ценных бумаг», а также в компаниях ДК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины».
— В Министерстве здравоохранения Светлана Шаталова отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства, - сказано в сообщении.
Ирина Микичак была первым заместителем Министра здравоохранения. С апреля 2017 по декабрь 2019 она была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.
Напомним, что Кабинет министров Украины назначил новым главой Национального агентства по предупреждению коррупции (НАЗК) Александра Новикова.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Правительство назначило три новых заместителя Министра здравоохранения Украины.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 апреля, сообщается на сайте МОЗ.
В частности, первым заместителем Министра стала Елена Теряева, заместителями Министра здравоохранения стали Светлана Шаталова и Ирина Микичак.
Елена Теряева работала директором Южного межрегионального департамента НСЗУ, директором Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации, на руководящих должностях в КУ «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», а также в Макеевском городском совете.
— В Министерстве здравоохранения Елена Теряева будет отвечать, в частности, за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве, - сказано в сообщении.
Светлана Шаталова работала на руководящих должностях в Одесской областной государственной администрации, на государственном предприятии «Полиграфический комбинат «Украина »по изготовлению ценных бумаг», а также в компаниях ДК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины».
— В Министерстве здравоохранения Светлана Шаталова отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства, - сказано в сообщении.
Ирина Микичак была первым заместителем Министра здравоохранения. С апреля 2017 по декабрь 2019 она была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.
Напомним, что Кабинет министров Украины назначил новым главой Национального агентства по предупреждению коррупции (НАЗК) Александра Новикова.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь