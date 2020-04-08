Правительство назначило три новых заместителя Министра здравоохранения Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 апреля, сообщается на сайте МОЗ.

В частности, первым заместителем Министра стала Елена Теряева, заместителями Министра здравоохранения стали Светлана Шаталова и Ирина Микичак.

Елена Теряева работала директором Южного межрегионального департамента НСЗУ, директором Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации, на руководящих должностях в КУ «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», а также в Макеевском городском совете.

— В Министерстве здравоохранения Елена Теряева будет отвечать, в частности, за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве, - сказано в сообщении.

Елена Теряева

Светлана Шаталова работала на руководящих должностях в Одесской областной государственной администрации, на государственном предприятии «Полиграфический комбинат «Украина »по изготовлению ценных бумаг», а также в компаниях ДК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины».

— В Министерстве здравоохранения Светлана Шаталова отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства, - сказано в сообщении.

Светлана Шаталова

Ирина Микичак была первым заместителем Министра здравоохранения. С апреля 2017 по декабрь 2019 она была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Ирина Микичак

Напомним, что Кабинет министров Украины назначил новым главой Национального агентства по предупреждению коррупции (НАЗК) Александра Новикова.