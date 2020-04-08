Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что с завтрашнего дня, 9 апреля, в аптеках города появится инсулин, который можно будет получить по справке.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях.

— Первые три месяца 2020 года мы использовали субвенцию из городского бюджета на покупку инсулина. Мы использовали 640 тысяч гривен для того, чтобы обеспечить инсулином наших больных. С 1 апреля у нас начинают использоваться средства государственного бюджета. В ближайшее время они дойдут до аптек. Уже сеть «Медицина для вас» сообщила, что в аптеке с завтрашнего дня можно будет получить инсулин по справкам, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Ассоциация городов Украины выразила обеспокоенность, что Министерство здравоохранения собирается переложить на местные власти финансирование закупки лекарств для инсулинозависимых больных.

В Николаеве в 2019 году уже возникала проблема с недофинансированием на приобретение лекарств для инсулинозависимых. Тогда депутаты возмутились, что им приходится искать 3 миллиона гривен на закупку лекарств для инсулинозависимых больных в городском бюджете, в то время как эти деньги уже выделены в качестве субвенции из государственного бюджета.