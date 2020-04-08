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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что с завтрашнего дня, 9 апреля, в аптеках города появится инсулин, который можно будет получить по справке.
Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях.
— Первые три месяца 2020 года мы использовали субвенцию из городского бюджета на покупку инсулина. Мы использовали 640 тысяч гривен для того, чтобы обеспечить инсулином наших больных. С 1 апреля у нас начинают использоваться средства государственного бюджета. В ближайшее время они дойдут до аптек. Уже сеть «Медицина для вас» сообщила, что в аптеке с завтрашнего дня можно будет получить инсулин по справкам, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, Ассоциация городов Украины выразила обеспокоенность, что Министерство здравоохранения собирается переложить на местные власти финансирование закупки лекарств для инсулинозависимых больных.
В Николаеве в 2019 году уже возникала проблема с недофинансированием на приобретение лекарств для инсулинозависимых. Тогда депутаты возмутились, что им приходится искать 3 миллиона гривен на закупку лекарств для инсулинозависимых больных в городском бюджете, в то время как эти деньги уже выделены в качестве субвенции из государственного бюджета.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что с завтрашнего дня, 9 апреля, в аптеках города появится инсулин, который можно будет получить по справке.
Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях.
— Первые три месяца 2020 года мы использовали субвенцию из городского бюджета на покупку инсулина. Мы использовали 640 тысяч гривен для того, чтобы обеспечить инсулином наших больных. С 1 апреля у нас начинают использоваться средства государственного бюджета. В ближайшее время они дойдут до аптек. Уже сеть «Медицина для вас» сообщила, что в аптеке с завтрашнего дня можно будет получить инсулин по справкам, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, Ассоциация городов Украины выразила обеспокоенность, что Министерство здравоохранения собирается переложить на местные власти финансирование закупки лекарств для инсулинозависимых больных.
В Николаеве в 2019 году уже возникала проблема с недофинансированием на приобретение лекарств для инсулинозависимых. Тогда депутаты возмутились, что им приходится искать 3 миллиона гривен на закупку лекарств для инсулинозависимых больных в городском бюджете, в то время как эти деньги уже выделены в качестве субвенции из государственного бюджета.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь