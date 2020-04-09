|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.9 грн
Кабинет министров Украины ввел пошлину на импорт из России угля почти всех марок, кроме антрацита, битуминозного и коксующегося угля.
Соответствующее постановление правительства появилась на правительственном портале 9 апреля, хотя приняли его еще 18 марта, пишет Громадське.
Новые пошлины на уголь должен заработать с 15 апреля 2020 года. Пошлина распространяется на уголь, который используют производители электроэнергии, то есть теплоэлектростанции.
В то же время, в тексте постановления правительства отсутствует упоминание о введении пошлин на импорт электроэнергии из России, которые анонсировали ранее.
Напомним, 3 октября стало известно, что Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электричества из России. Российское электричество начало продаваться на украинском рынке «на сутки вперед». Одной из первых компаний, которая приобрела российскую электроэнергию, стала «Днепроазот», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского.
Общая доля импортного российского электричества в Украине составляет менее 1%.
4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в закон о рынке электроэнергии. Среди прочего в законе есть норма, в которой запретили импорт электричества из России по двусторонним договорам.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Кабинет министров Украины ввел пошлину на импорт из России угля почти всех марок, кроме антрацита, битуминозного и коксующегося угля.
Соответствующее постановление правительства появилась на правительственном портале 9 апреля, хотя приняли его еще 18 марта, пишет Громадське.
Новые пошлины на уголь должен заработать с 15 апреля 2020 года. Пошлина распространяется на уголь, который используют производители электроэнергии, то есть теплоэлектростанции.
В то же время, в тексте постановления правительства отсутствует упоминание о введении пошлин на импорт электроэнергии из России, которые анонсировали ранее.
Напомним, 3 октября стало известно, что Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электричества из России. Российское электричество начало продаваться на украинском рынке «на сутки вперед». Одной из первых компаний, которая приобрела российскую электроэнергию, стала «Днепроазот», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского.
Общая доля импортного российского электричества в Украине составляет менее 1%.
4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в закон о рынке электроэнергии. Среди прочего в законе есть норма, в которой запретили импорт электричества из России по двусторонним договорам.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь