Кабинет министров Украины ввел пошлину на импорт из России угля почти всех марок, кроме антрацита, битуминозного и коксующегося угля.

Соответствующее постановление правительства появилась на правительственном портале 9 апреля, хотя приняли его еще 18 марта, пишет Громадське.

Новые пошлины на уголь должен заработать с 15 апреля 2020 года. Пошлина распространяется на уголь, который используют производители электроэнергии, то есть теплоэлектростанции.

В то же время, в тексте постановления правительства отсутствует упоминание о введении пошлин на импорт электроэнергии из России, которые анонсировали ранее.

Напомним, 3 октября стало известно, что Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электричества из России. Российское электричество начало продаваться на украинском рынке «на сутки вперед». Одной из первых компаний, которая приобрела российскую электроэнергию, стала «Днепроазот», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского.

Общая доля импортного российского электричества в Украине составляет менее 1%.

4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в закон о рынке электроэнергии. Среди прочего в законе есть норма, в которой запретили импорт электричества из России по двусторонним договорам.