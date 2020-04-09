Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал совещание с руководством Николаевской ОГА и областного совета по итогам своей проверки в медучреждениях.

Об этом он рассказал сегодня, 9 апреля, в комментарии журналистам в Николаеве, сообщают НикВести.

Он отметил, что на совещании разберут основные проблемы, которые нужно будет модернизировать. Также Виктор Ляшко подчеркнул, что не против, чтобы на встрече присутствовали представители СМИ.

– Едем отслеживать алгоритм: от телефонного звонок пациента с подозрением семейному врачу, скорой. Проверим медицинские учреждения, которые предусмотрены для приема больных коронавирусной болезнью, состояние обеспеченности средствами индивидуальной защиты. После этого мы встретимся с главой Николаевской ОГА и Николаевского облсовета, чтобы подсказать им, что необходимо модернизировать, чтобы область была готова на 100%. Может, можно будет и транслировать встречу, может, будет брифинг после совещания, - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.

Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.