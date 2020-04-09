Об этом глава государства заявил во время совещания по борьбе с коронавирусом, сообщает Офис президента.

– В одном из госпиталей Кировоградской области — 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении — на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться.

– Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро, — сказал Зеленский.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

В Украине зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. Из них 45 человек выздоровели и 57 умерли. За сутки зафиксировали 224 новых случая.