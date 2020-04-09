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Об этом глава государства заявил во время совещания по борьбе с коронавирусом, сообщает Офис президента.
– В одном из госпиталей Кировоградской области — 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении — на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них, — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он отметил, что даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться.
– Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро, — сказал Зеленский.
В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
В Украине зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. Из них 45 человек выздоровели и 57 умерли. За сутки зафиксировали 224 новых случая.
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Об этом глава государства заявил во время совещания по борьбе с коронавирусом, сообщает Офис президента.
– В одном из госпиталей Кировоградской области — 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении — на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них, — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он отметил, что даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться.
– Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро, — сказал Зеленский.
В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
В Украине зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. Из них 45 человек выздоровели и 57 умерли. За сутки зафиксировали 224 новых случая.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь