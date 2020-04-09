|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.3 грн
|30.05 грн
В Луганской области 71% опрошенных готовы к прямым переговорам с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» ради мира на Донбассе, в Донецкой области таких - 50%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и центра политической социологии 18 февраля - 2 марта
– Когда респондентам было предложено отдельно оценить приемлемость/неприемлемость прямых переговоров с руководством «ДНР/ЛНР», уровень согласия оказался еще больше. Такой уровень был очень высоким в Луганской области (где 71% опрошенных считают такие переговоры приемлемыми) и довольно высоким в Донецкой области (уровень поддержки составлял 49%); о недопустимости такой перспективы заявили 33% жителей Донецкой области и лишь 9% луганчан.
Отмечается, что доля тех, кто считает такие действия приемлемыми по сравнению с ноябрем 2018 года почти не изменилась в Донецкой области и немного (с 68% до 71%) выросла в Луганской.
Зато доли тех, для кого это неприемлемо, заметно (с 19% до 33%) увеличилась среди жителей Донецкой области, но немного (с 15% до 9%) уменьшилась среди луганских респондентов.
Кроме того луганчан оказалась значительно больше (34% против 14% среди жителей Донецкой области) доля тех, кто считает, что ради установления мира на Донбассе нужно идти на любые компромиссы, тогда как среди жителей Донецкой области значительно больше (27% против 7%) была мысль о возможности установления мира только силовым путем.
Опрос проводился в Донецкой и Луганской областях фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис») в течение 18 февраля - 2 марта 2020 года.
В каждой из областей было опрошено по 500 респондентов (за исключением оккупированных территорий).
Погрешность выборки не превышает 3,5%.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В Луганской области 71% опрошенных готовы к прямым переговорам с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» ради мира на Донбассе, в Донецкой области таких - 50%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и центра политической социологии 18 февраля - 2 марта
– Когда респондентам было предложено отдельно оценить приемлемость/неприемлемость прямых переговоров с руководством «ДНР/ЛНР», уровень согласия оказался еще больше. Такой уровень был очень высоким в Луганской области (где 71% опрошенных считают такие переговоры приемлемыми) и довольно высоким в Донецкой области (уровень поддержки составлял 49%); о недопустимости такой перспективы заявили 33% жителей Донецкой области и лишь 9% луганчан.
Отмечается, что доля тех, кто считает такие действия приемлемыми по сравнению с ноябрем 2018 года почти не изменилась в Донецкой области и немного (с 68% до 71%) выросла в Луганской.
Зато доли тех, для кого это неприемлемо, заметно (с 19% до 33%) увеличилась среди жителей Донецкой области, но немного (с 15% до 9%) уменьшилась среди луганских респондентов.
Кроме того луганчан оказалась значительно больше (34% против 14% среди жителей Донецкой области) доля тех, кто считает, что ради установления мира на Донбассе нужно идти на любые компромиссы, тогда как среди жителей Донецкой области значительно больше (27% против 7%) была мысль о возможности установления мира только силовым путем.
Опрос проводился в Донецкой и Луганской областях фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис») в течение 18 февраля - 2 марта 2020 года.
В каждой из областей было опрошено по 500 респондентов (за исключением оккупированных территорий).
Погрешность выборки не превышает 3,5%.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь