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Члены бюджетного комитета Верховной Рады 11 апреля зарегистрировали законопроект №3279-д с поправками в государственный бюджет.
Текст законопроекта и сравнительные таблицы опубликованы на сайте парламента, сообщает LB.ua.
В случае его принятия доходы бюджета Украины сократятся с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен (Кабмин раньше предлагал 972,6 млрд гривен), а расходы увеличатся с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен (Кабмин предлагал 1,263 трлн гривен).
Предельный дефицит государственного бюджета будет увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.
Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн гривен до 2,387 трлн гривен.
Законопроект предусматривает создание в составе государственного бюджета Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Из него будут финансировать на противоэпидемические меры, в том числе госзакупку товаров, работ и услуг; доплаты медикам и другим работникам, задействованным в борьбе с эпидемией; денежную помощь пенсионерам; одноразовую помощь семьям медработников, которые умерли от коронавируса; предоставления трансферта Пенисонному фонду и пр.
С апреля и до конца карантина устанавливается лимит по зарплате в 10 минималок для сотрудников, должностных и служебных лиц бюджетных учреждений.
Расходы урезают по большинству бюджетных программ.
Существенными исключениями станут:
— Министерство финансов - 64,7 млрд гривен на Фонд борьбы с COVID-19, 3 млрд на резервный фонд и 3,3 млрд на обслуживание госдолга;
— Министерство соцполитики - на 29,7 млрд гривен увеличивается субвенция Пенсионному фонду, в то время как на 8,2 млрд урезают программу субсудий и 1,3 млрд - выплаты отдельных видов помощи;
— Министерство здравоохранения - на 15,8 млрд гривен на реализацию программы гарантий медобслуживания населения, еще около 920 млн гривен выделяется на новую программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.
Не сократили, а увеличили на 195 млн гривен финансирование Министерства внутренних дел. Деньги пойдут на выполнение задач и функций Госпогранслужбы.
Около миллиарда гривен добавили судебной системе на осуществления правосудия, 1,6 млрд гривен - на реструктуризацию угольной отрасли.
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Члены бюджетного комитета Верховной Рады 11 апреля зарегистрировали законопроект №3279-д с поправками в государственный бюджет.
Текст законопроекта и сравнительные таблицы опубликованы на сайте парламента, сообщает LB.ua.
В случае его принятия доходы бюджета Украины сократятся с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен (Кабмин раньше предлагал 972,6 млрд гривен), а расходы увеличатся с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен (Кабмин предлагал 1,263 трлн гривен).
Предельный дефицит государственного бюджета будет увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.
Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн гривен до 2,387 трлн гривен.
Законопроект предусматривает создание в составе государственного бюджета Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Из него будут финансировать на противоэпидемические меры, в том числе госзакупку товаров, работ и услуг; доплаты медикам и другим работникам, задействованным в борьбе с эпидемией; денежную помощь пенсионерам; одноразовую помощь семьям медработников, которые умерли от коронавируса; предоставления трансферта Пенисонному фонду и пр.
С апреля и до конца карантина устанавливается лимит по зарплате в 10 минималок для сотрудников, должностных и служебных лиц бюджетных учреждений.
Расходы урезают по большинству бюджетных программ.
Существенными исключениями станут:
— Министерство финансов - 64,7 млрд гривен на Фонд борьбы с COVID-19, 3 млрд на резервный фонд и 3,3 млрд на обслуживание госдолга;
— Министерство соцполитики - на 29,7 млрд гривен увеличивается субвенция Пенсионному фонду, в то время как на 8,2 млрд урезают программу субсудий и 1,3 млрд - выплаты отдельных видов помощи;
— Министерство здравоохранения - на 15,8 млрд гривен на реализацию программы гарантий медобслуживания населения, еще около 920 млн гривен выделяется на новую программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.
Не сократили, а увеличили на 195 млн гривен финансирование Министерства внутренних дел. Деньги пойдут на выполнение задач и функций Госпогранслужбы.
Около миллиарда гривен добавили судебной системе на осуществления правосудия, 1,6 млрд гривен - на реструктуризацию угольной отрасли.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь