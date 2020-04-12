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В Министерстве образования и науки (МОН) Украины анонсировали предварительную проверку уроков онлайн-школы Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
«В ряде видеоуроков, вышедших за последние пять дней, были ошибки, которые не изъяли из видео на этапе производства. Ситуация, когда в эфир выходит материал с ошибками, – недопустима. Основная причина этого – нехватка времени», – говорится в сообщении.
От идеи создания курса к первому выходу в эфир прошло всего две недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир – около 30 видео в сутки. Отмечается, что при таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков попросту не хватило времени.
«Сейчас все, кто вовлечен в подготовку уроков, максимально работают над тем, чтобы со следующей недели избежать таких ситуаций. В частности, к проверке уроков присоединятся независимые эксперты, которые смогут просматривать видео и вносить правки до выхода в эфир», – прокомментировали в пресс-службе МОН.
Во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы переселила белого медведя в Антарктиду. Учительница математики Всеукраинской онлайн-школы во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку, а учительница географии Всеукраинской онлайн-школы во время урока в 10 классе перепутала названия океанов. Во время уроков всемирной истории во Всеукраинской онлайн-школе 33-го президента США Гарри Трумэна сделали «Турменом», а Ливонскую войну перепутали с Ливанской.
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В Министерстве образования и науки (МОН) Украины анонсировали предварительную проверку уроков онлайн-школы Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
«В ряде видеоуроков, вышедших за последние пять дней, были ошибки, которые не изъяли из видео на этапе производства. Ситуация, когда в эфир выходит материал с ошибками, – недопустима. Основная причина этого – нехватка времени», – говорится в сообщении.
От идеи создания курса к первому выходу в эфир прошло всего две недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир – около 30 видео в сутки. Отмечается, что при таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков попросту не хватило времени.
«Сейчас все, кто вовлечен в подготовку уроков, максимально работают над тем, чтобы со следующей недели избежать таких ситуаций. В частности, к проверке уроков присоединятся независимые эксперты, которые смогут просматривать видео и вносить правки до выхода в эфир», – прокомментировали в пресс-службе МОН.
Во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы переселила белого медведя в Антарктиду. Учительница математики Всеукраинской онлайн-школы во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку, а учительница географии Всеукраинской онлайн-школы во время урока в 10 классе перепутала названия океанов. Во время уроков всемирной истории во Всеукраинской онлайн-школе 33-го президента США Гарри Трумэна сделали «Турменом», а Ливонскую войну перепутали с Ливанской.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь