Папа Римский Франциск в воскресенье в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии коронавируса, а также призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

– Пусть всем странам позволят ответить на их самые насущные нужды - посредством сокращения, если уж не прощения, их долгов, которые отягощают счета самых бедных народов, - приводят западные СМИ слова понтифика из обращения, показанного в целях безопасности через интернет-трансляцию.

Также Франциск призвал к незамедлительному прекращению огня в вооруженных конфликтах, идущих в мире.

"Пускай Христос прольет мир на всех, кто отвечает за свои действия на войне, чтобы у них было мужество поддержать призыв к немедленному прекращению огня на глобальном уровне во всех уголках мира", - сказал глава Римско-католической церкви.

Он добавил, что в данный момент для Европы необходимо "подняться вновь, благодаря истинному духу солидарности", наподобие того, который был продемонстрирован после Второй мировой войны.

Ранее в апреле гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в сложившихся обстоятельствах необходимо облегчить бремя долга для ряда стран, что должно стать предметом для сотрудничества ВОЗ, МВФ и Всемирного Банка.