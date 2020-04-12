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Папа Римский Франциск в воскресенье в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии коронавируса, а также призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
– Пусть всем странам позволят ответить на их самые насущные нужды - посредством сокращения, если уж не прощения, их долгов, которые отягощают счета самых бедных народов, - приводят западные СМИ слова понтифика из обращения, показанного в целях безопасности через интернет-трансляцию.
Также Франциск призвал к незамедлительному прекращению огня в вооруженных конфликтах, идущих в мире.
"Пускай Христос прольет мир на всех, кто отвечает за свои действия на войне, чтобы у них было мужество поддержать призыв к немедленному прекращению огня на глобальном уровне во всех уголках мира", - сказал глава Римско-католической церкви.
Он добавил, что в данный момент для Европы необходимо "подняться вновь, благодаря истинному духу солидарности", наподобие того, который был продемонстрирован после Второй мировой войны.
Ранее в апреле гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в сложившихся обстоятельствах необходимо облегчить бремя долга для ряда стран, что должно стать предметом для сотрудничества ВОЗ, МВФ и Всемирного Банка.
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Папа Римский Франциск в воскресенье в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии коронавируса, а также призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
– Пусть всем странам позволят ответить на их самые насущные нужды - посредством сокращения, если уж не прощения, их долгов, которые отягощают счета самых бедных народов, - приводят западные СМИ слова понтифика из обращения, показанного в целях безопасности через интернет-трансляцию.
Также Франциск призвал к незамедлительному прекращению огня в вооруженных конфликтах, идущих в мире.
"Пускай Христос прольет мир на всех, кто отвечает за свои действия на войне, чтобы у них было мужество поддержать призыв к немедленному прекращению огня на глобальном уровне во всех уголках мира", - сказал глава Римско-католической церкви.
Он добавил, что в данный момент для Европы необходимо "подняться вновь, благодаря истинному духу солидарности", наподобие того, который был продемонстрирован после Второй мировой войны.
Ранее в апреле гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в сложившихся обстоятельствах необходимо облегчить бремя долга для ряда стран, что должно стать предметом для сотрудничества ВОЗ, МВФ и Всемирного Банка.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь