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В Киеве полиция начала контролировать соблюдение карантинных мер при помощи дронов.
Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.
«Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призывали граждан соблюдать карантинные ограничения», – сказано в сообщении.
Кроме того, полицейские запустили беспилотники над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и «где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане».
Правоохранители также провели «профилактический рейд» на водных объектах Киева, в ходе которого патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и «Гидропарка».
Как известно, в Украине сейчас действуют карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавируса. Так, запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.
С 6 апреля запрещено пребывать в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты – респиратора или маски (можно изготовленной самостоятельно).
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В Киеве полиция начала контролировать соблюдение карантинных мер при помощи дронов.
Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.
«Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призывали граждан соблюдать карантинные ограничения», – сказано в сообщении.
Кроме того, полицейские запустили беспилотники над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и «где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане».
Правоохранители также провели «профилактический рейд» на водных объектах Киева, в ходе которого патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и «Гидропарка».
Как известно, в Украине сейчас действуют карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавируса. Так, запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.
С 6 апреля запрещено пребывать в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты – респиратора или маски (можно изготовленной самостоятельно).