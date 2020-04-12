Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что уголовное дело против Татьяны Черновол - это попытка устроить судилище над всеми участниками Революции Достоинства, а ГБР, управляемое адвокатом Януковича, суждено стать инструментом этой атаки на Майдан.

Об этом сообщается на сайте политической силы.

Петр Порошенко также напоминает о ходе событий на Майдане 18 февраля 2014 и отмечает, что заявление ГБР об этих событиях не соответствует действительности.«

— ГБР врет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз в Россию и зверского избиения студентов-евромайдановцев 30 ноября 2013. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым 2014-м годом до полусмерти избили Татьяну Чорновил, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого. 18 февраля 2014 настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы, - вспоминает Петр Порошенко.

Он считает, что нынешняя власть сознательно отдала ГБР «на откуп адвокату Виктора Януковича».

— Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессии, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего «ростовского» клиента. Поэтому уголовное дело против Татьяны Черновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это - попытка устроить русское судилище над ВСЕМИ участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или пищу. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля. Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы - носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Значительно больше, чем купленных Януковичем Бабиков, - сказал Петр Порошенко.

Как сообщалось, в пятницу утром сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол, где она проживает с двумя детьми.

Позже в ГБР сообщили, что уведомили нардепа VIII созыва о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек. По данным Бюро, утром были проведены обыски по месту ее жительства.

По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса, говорится в сообщении ГБР.

Напомним, в партии «Народный фронт» заявили, что обыски в доме у экс-нардепа Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе «Партии регионов» во время «Революции достоинства» являются «показательной расправой».