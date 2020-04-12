Правоохранители проверяют информацию СМИ об умышленном сокрытии врачом информации о зараженной пациентки коронавирусом на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

В Иршавском районе возбудили уголовное дело о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мер для избежания распространения коронавируса на территории района.

Прокуратура нашла эту информацию в процессе отслеживания СМИ. Там говорилось, что врач районной больницы специально скрыл наличие коронавируса у пациентки, которая после скончалась. Правоохранители квалифицировали правонарушения по части 1 статьи 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

По состоянию на утро 12 апреля в Закарпатской области зафиксировано 82 случая инфицирования коронавирусом.