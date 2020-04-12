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Правоохранители проверяют информацию СМИ об умышленном сокрытии врачом информации о зараженной пациентки коронавирусом на Закарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
В Иршавском районе возбудили уголовное дело о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мер для избежания распространения коронавируса на территории района.
Прокуратура нашла эту информацию в процессе отслеживания СМИ. Там говорилось, что врач районной больницы специально скрыл наличие коронавируса у пациентки, которая после скончалась. Правоохранители квалифицировали правонарушения по части 1 статьи 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
По состоянию на утро 12 апреля в Закарпатской области зафиксировано 82 случая инфицирования коронавирусом.
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Правоохранители проверяют информацию СМИ об умышленном сокрытии врачом информации о зараженной пациентки коронавирусом на Закарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
В Иршавском районе возбудили уголовное дело о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мер для избежания распространения коронавируса на территории района.
Прокуратура нашла эту информацию в процессе отслеживания СМИ. Там говорилось, что врач районной больницы специально скрыл наличие коронавируса у пациентки, которая после скончалась. Правоохранители квалифицировали правонарушения по части 1 статьи 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
По состоянию на утро 12 апреля в Закарпатской области зафиксировано 82 случая инфицирования коронавирусом.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь