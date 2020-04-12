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В Киево-Печерской лавре, где 8 апреля зарегистрировали 26 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умер архимандрит Нектарий.
Об этом говорится на сайте Киево-Печерской лавры.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, после продолжительной болезни на 74 году жизни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий (в миру — Коваленко Александр Андреевич)», — говорится в сообщении.
Причина смерти в сообщении не указывается.
Ранее стало известно, что братию Киево-Печерской лавры протестировали на наличие COVID-19. В частности, тест сделали и наместнику лавры митрополиту Павлу. У четырех служителей диагностировали коронавирус.
Ранее Киево-Печерская лавра фактически призвала верующих игнорировать ограничения, введенные государством на время карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Однако в итоге УПЦ МП решила на время карантина проводить богослужения в Киево-Печерской лавре в закрытом режиме.
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В Киево-Печерской лавре, где 8 апреля зарегистрировали 26 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умер архимандрит Нектарий.
Об этом говорится на сайте Киево-Печерской лавры.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, после продолжительной болезни на 74 году жизни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий (в миру — Коваленко Александр Андреевич)», — говорится в сообщении.
Причина смерти в сообщении не указывается.
Ранее стало известно, что братию Киево-Печерской лавры протестировали на наличие COVID-19. В частности, тест сделали и наместнику лавры митрополиту Павлу. У четырех служителей диагностировали коронавирус.
Ранее Киево-Печерская лавра фактически призвала верующих игнорировать ограничения, введенные государством на время карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Однако в итоге УПЦ МП решила на время карантина проводить богослужения в Киево-Печерской лавре в закрытом режиме.