В Киево-Печерской лавре, где 8 апреля зарегистрировали 26 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умер архимандрит Нектарий.

Об этом говорится на сайте Киево-Печерской лавры.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, после продолжительной болезни на 74 году жизни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий (в миру — Коваленко Александр Андреевич)», — говорится в сообщении.

Причина смерти в сообщении не указывается.

Ранее стало известно, что братию Киево-Печерской лавры протестировали на наличие COVID-19. В частности, тест сделали и наместнику лавры митрополиту Павлу. У четырех служителей диагностировали коронавирус.

Ранее Киево-Печерская лавра фактически призвала верующих игнорировать ограничения, введенные государством на время карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Однако в итоге УПЦ МП решила на время карантина проводить богослужения в Киево-Печерской лавре в закрытом режиме.



