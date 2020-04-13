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За сутки 10 апреля в Киеве оказался самый высокий уровень загрязнения воздуха — 159 единиц, из-за чего столица возглавила рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.
Об этом передает Вокруг Света.
Рейтинг составила компания IQ Air Киев, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями этой проблемы. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.
Ближайшими соседями Киева в антирейтинге оказались Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).
Нынешняя позиция Киева, в отличие от «конкурентов», связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни. Ведь если посмотреть этот же рейтинг за весь прошлый год, то Киев находится на 1111-м месте в мире по средним показателем загрязненности в 16,6, то есть в 10 раз меньше, чем 10 апреля.
Ситуация постоянно меняется. Чаще всего атмосфера ухудшается ночью.
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За сутки 10 апреля в Киеве оказался самый высокий уровень загрязнения воздуха — 159 единиц, из-за чего столица возглавила рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.
Об этом передает Вокруг Света.
Рейтинг составила компания IQ Air Киев, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями этой проблемы. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.
Ближайшими соседями Киева в антирейтинге оказались Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).
Нынешняя позиция Киева, в отличие от «конкурентов», связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни. Ведь если посмотреть этот же рейтинг за весь прошлый год, то Киев находится на 1111-м месте в мире по средним показателем загрязненности в 16,6, то есть в 10 раз меньше, чем 10 апреля.
Ситуация постоянно меняется. Чаще всего атмосфера ухудшается ночью.