За сутки 10 апреля в Киеве оказался самый высокий уровень загрязнения воздуха — 159 единиц, из-за чего столица возглавила рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.

Об этом передает Вокруг Света.

Рейтинг составила компания IQ Air Киев, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями этой проблемы. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.

Ближайшими соседями Киева в антирейтинге оказались Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).

Нынешняя позиция Киева, в отличие от «конкурентов», связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни. Ведь если посмотреть этот же рейтинг за весь прошлый год, то Киев находится на 1111-м месте в мире по средним показателем загрязненности в 16,6, то есть в 10 раз меньше, чем 10 апреля.

Ситуация постоянно меняется. Чаще всего атмосфера ухудшается ночью.