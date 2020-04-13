Медицинская система Украины может не справиться с ростом количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19.

Такое предостережение высказал в воскресенье, 12 апреля, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью LB.ua. По словам чиновника, такой сценарий возможен в случае заражения коронавирусом 10% населения или больше.

— Если будет 10% и больше, то возможен коллапс медицинской системы, - если мы не растянем эти 10% во времени, - сказал Виктор Ляшко.

В то же время Ляшко указал на то, что нынешние темпы распространения заболевания вселяют надежду на "оптимистичный сценарий" развития ситуации.

— По нашим расчетам, 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделения интенсивной терапии, - успокоил Ляшко.

Этот оптимистический сценарий стал возможным благодаря принятым превентивным мерам, пояснил главный санврач Украины.

Однако пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой, а также всех контактных лиц, отметил Ляшко.

И если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в частности и на Пасхальные праздники, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни, уверены в Минздраве.

По состоянию на 09:30 12 апреля в Украине официально зафиксировано 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.