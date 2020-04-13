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В Украине наиболее стремительно новый коронавирус COVID-19 распространяется в Черновицкой области (432 человека) и Киеве (416 случаев).
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
«Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии», – говорится в сообщении.
На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай).
Наименьшее количество случаев зафиксировано в Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всех заражения отсутствовали в Николаевской области.
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Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
В Украине наиболее стремительно новый коронавирус COVID-19 распространяется в Черновицкой области (432 человека) и Киеве (416 случаев).
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
«Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии», – говорится в сообщении.
На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай).
Наименьшее количество случаев зафиксировано в Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всех заражения отсутствовали в Николаевской области.