В Украине наиболее стремительно новый коронавирус COVID-19 распространяется в Черновицкой области (432 человека) и Киеве (416 случаев).

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

«Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии», – говорится в сообщении.

На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай).

Наименьшее количество случаев зафиксировано в Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всех заражения отсутствовали в Николаевской области.