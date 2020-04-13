На заседании Организации стран-экспортеров нефти в воскресенье, 12 апреля, страны договорились сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на рекордные в истории показатели.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Так, сократить добычу договорились на 9,7 млн баррелей в сутки, что примерно составляет 10% мирового снабжения.

Соглашение необходимо для того, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса. Компромисса достигли с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

Также эту информацию подтвердил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадил.

«Объявляем о заключении исторического соглашения по снижению добычи нефти членами ОПЕК+ примерно на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая 2020 года», — написал он.

Заседание проходило по видеосвязи из-за коронавирусных ограничений в странах.

В четверг, 9 апреля, 22 из 23 делегатов утвердили соглашение по коллективному снижению нефтедобычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. Далее, до конца года, корректировка объемов составит 8 млн б/с, и дальше, к 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с. База отсчета — добыча в октябре 2018 года.

Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра — 11 млн б/с. В соглашении учитывают только нефть, без конденсата.

Мексика должна снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с, затем на 350 тыс. б/с, с 2021 года — на 240 тыс. б/с.

Это соглашение согласовали все страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в Декларации о кооперации, кроме Мексики, поэтому соглашение должно было состояться в случае участия Мексики.