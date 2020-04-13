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Министр экономики Игорь Петрашкоуверяет, что дефицита хлеба в Украине не будет, продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, ценовая ситуация стабильная и контролируемая.
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Две недели назад Минэкономики подписало меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет», - сказал Петрашко.
По его словам, министерство ведет ежедневный мониторинг цен на продукты, и в последние 10 дней они не росли.
Среди причин, по которым они росли до этого, Петрашко называет традиционное подорожание отдельных видов продуктов перед Пасхой, девальвацию валюты и спекуляцию.
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Министр экономики Игорь Петрашкоуверяет, что дефицита хлеба в Украине не будет, продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, ценовая ситуация стабильная и контролируемая.
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Две недели назад Минэкономики подписало меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет», - сказал Петрашко.
По его словам, министерство ведет ежедневный мониторинг цен на продукты, и в последние 10 дней они не росли.
Среди причин, по которым они росли до этого, Петрашко называет традиционное подорожание отдельных видов продуктов перед Пасхой, девальвацию валюты и спекуляцию.