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В законопроекте об изменениях в госбюджете Украины на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64 миллиарда гривен.
Об этом пишет Xsport.ua.
Для частичной компенсации значительного роста расходной части госбюджета, правительство пересмотрело расходы по многим бюджетным программам, в частности потери затронут и спортивную отрасль.
Ожидается, что размер недофинансирования направления физической культуры и спорта составит 2.3 миллиарда гривен. Таким образом, Министерству молодежи и спорта согласно новому проекту бюджета выделят в два раза меньше средств, чем предполагалось ранее – 2.25 миллиарда гривен.
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В законопроекте об изменениях в госбюджете Украины на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64 миллиарда гривен.
Об этом пишет Xsport.ua.
Для частичной компенсации значительного роста расходной части госбюджета, правительство пересмотрело расходы по многим бюджетным программам, в частности потери затронут и спортивную отрасль.
Ожидается, что размер недофинансирования направления физической культуры и спорта составит 2.3 миллиарда гривен. Таким образом, Министерству молодежи и спорта согласно новому проекту бюджета выделят в два раза меньше средств, чем предполагалось ранее – 2.25 миллиарда гривен.