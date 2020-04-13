В законопроекте об изменениях в госбюджете Украины на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64 миллиарда гривен.

Об этом пишет Xsport.ua.

Для частичной компенсации значительного роста расходной части госбюджета, правительство пересмотрело расходы по многим бюджетным программам, в частности потери затронут и спортивную отрасль.

Ожидается, что размер недофинансирования направления физической культуры и спорта составит 2.3 миллиарда гривен. Таким образом, Министерству молодежи и спорта согласно новому проекту бюджета выделят в два раза меньше средств, чем предполагалось ранее – 2.25 миллиарда гривен.